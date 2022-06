그룹 세븐틴의 정규 4집 ‘페이스 더 선(Face the Sun)’이 ‘2022 베스트 K팝 앨범’에 선정됐다.미국 시사 주간지 타임(TIME)에 따르면, 이들이 지난 7일 공식 홈페이지를 통해 발표한 ‘2022 베스트 K팝 노래와 앨범(The Best K-pop Songs and Albums of 2022 So Far)’에 지난달 27일 발매된 세븐틴의 정규 4집 ‘페이스 더 선’이 이름을 올렸다.타임은 이번 앨범에 대해 “페이스 더 선은 태양과 같은 존재가 되고자 하는 세븐틴의 야심이 담긴 앨범으로 타이틀곡 핫에는 다른 무엇보다 이에 대한 의지가 그대로 담겨 있다”고 소개했다.이어 “앨범 전반에 걸쳐 세븐틴은 각자의 두려움을 극복하는 과정을 묘사한다 망설임 없이 전진하는 비트와 폭발적인 에너지로 세븐틴이 걸어갈 뜨거운 여정을 알린다”고 호평했다.한편, 세븐틴의 정규 4집 ‘페이스 더 선’은 초동 판매량(발매 후 일주일간 음반 판매량) 206만 7769장을 기록, 초동 ‘더블 밀리언셀러(판매량 200만 장 이상)’를 등극했다. 이는 올해 발매된 앨범 가운데 초동 판매량 최고 기록이다.[서울=뉴시스]