투모로우바이투게더, 새앨범 발매 동시 日 오리콘 1위

그룹 ‘투모로우바이투게더’(TXT·투바투)가 일본에서 새앨범 발매와 동시에 오리콘 일간 앨범 차트에 입성했다.17일 일본 오리콘 차트에 따르면, 투모로우바이투게더의 미니 4집 ‘미니소드2 서스데이즈 차일드(minisode 2: Thursday’s Child)’는 13만4746장의 판매량으로 발매 첫날인 전날 오리콘 일간 앨범 차트에서 1위에 올랐다.투모로우바이투게더는 지난해 정규 2집 ‘혼돈의 장: 프리즈(FREEZE)’와 리패키지 앨범 ’혼돈의 장: 파이트 오얼 이스케이프(FIGHT OR ESCAPE)‘로 발매와 동시에 정상을 차지한 바 있다.또한 타이틀곡 ‘굿 보이 곤 배드(Good Boy Gone Bad)’는 일본 최대 음원 사이트인 라인뮤직에서도 일간 톱 송 차트에서 최상위권을 유지하고 있다.일본 내 인기 프로그램들도 이번 신보에 관심을 표하고 있다. 후지TV의 ‘메지마시 테레비’, TBS의 ‘더 타임(THE TIME)’, KBC의 ‘아사데스’, FBS의 ‘바리하얏! 집(ZIP)!’, HTB의 ‘이치모니’, NBN의 ‘도데스카’ 등 다수 프로그램에서 투모로우바이투게더의 컴백 쇼케이스와 ‘굿 보이 곤 배드’ 뮤직비디오를 방영했다.지난 9일 발매된 미니 4집은 전작인 정규 2집 리패키지 ‘혼돈의 장: 파이트 오브 이스케이프(FIGHT OR ESCAPE)’에 이어 영국 음악 매거진 NME로부터 별점 5점 만점을 받는 등 해외 유수 매체들로 호평받고 있다.한편, 투모로우바이투게더는 미니 4집 발매 이틀 만에 누적 107만2854장의 판매량을 기록하면서 데뷔 3년 만에 밀리언 셀러가 됐다.[서울=뉴시스]