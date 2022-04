‘보라해가스’ 방탄소년단 콘서트 열린 라스베어거스… 보랏빛 물결

미국 라스베이거스가 그룹 방탄소년단(BTS) 팬클럽 ‘아미’ 상징색인 보라색으로 물들었다.방탄소년단은 지난 8일부터 9일까지(현지시간) 미국 라스베이거스 얼리전트 스타디움(Allegiant Stadium)에서 ‘BTS 퍼미션 투 댄스 온 스테이지-라스베이거스(PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LAS VEGAS)’ 콘서트를 펼쳤다.라스베이거스는 방탄소년단의 콘서트에 맞춰 자신들의 관광청 공식 트위터 계정 이름을 ‘보라해가스(BORAHAEGAS)’로 바꾸고 도시 알리기에 적극 나섰다. 보라해가스는 방탄소년단과 아미의 애정표현인 ‘보라해’와 라스베이거스의 합성어다.또 방탄소년단 음악과 함께 펼쳐지는 세계 3대 분수쇼 ‘벨라지오 분수쇼’와 방탄소년단이 즐기는 한식 요리들을 코스로 제공하는 레스토랑도 마련돼 도시 전체가 방탄소년단의 축제로 탈바꿈했다.방탄소년단은 이번 공연에서 다이너마이트와 버터 등 멋진 무대를 선보였다. 콘서트장을 찾은 팬들은 큰 환호와 함께 공연을 즐겼다.방탄소년단은 오는 15일과 16일에도 같은 장소에서 BTS 퍼미션 투 댄스 온 스테이지-라스베이거스(PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LAS VEGAS)를 연다.[서울=뉴시스]