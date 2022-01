설 연휴, 이 전시 어떻게 볼까? [영감 한 스푼]

○ 이건희 컬렉션 특별전 속 이응노, 남관

○ 기본에 충실해 거장의 경지에 오른 터너

○ 전시는 끝났지만 글로 읽어보기

1992년 뉴욕 집에서 루이스 부르주아. 국제갤러리 사진제공, The Easton Foundation/Licensed by VAGA at ARS, NY