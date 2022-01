MC몽, 21일 신곡 발표…“특급 콜라보 예고”

MC몽 © 뉴스1

가수 MC몽이 또 한 번의 특급 컬래버레이션을 예고했다.‘X by X 프로젝트 (엑스 바이 엑스 프로젝트)’ 주관사 IWS 측은 19일 “MC몽이 참여한 새로운 음원 ‘깨우지 마’가 오는 21일 발매된다”라고 밝혔다.이에 앞서 공개된 티저 이미지에는 ‘깨우지 마’라는 곡명과 ‘2022.01.21. FRI. 6PM’이라는 발매 일시가 담겨 있다. ‘꿈’이라는 이번 프로젝트의 테마 역시 눈길을 끈다. 특히 MC몽과 함께 호흡을 맞춘 아티스트의 이름은 가려져 있어 궁금증을 더했다.‘X by X’는 음악뿐만 아니라 미술, 문학 등 여러 예술 분야의 아티스트들이 모여 새로운 감각과 감성을 교류하며 만들어내는 문화 컬래버레이션 프로젝트다. 지난 2020년 MC몽과 김재환의 ‘봄 같던 그녀가 춥대 (Feat. 페노메코)’를 시작으로 2F(신용재, 김원주)와 허각의 ‘비가 내리기 전에’가 공개돼 리스너들의 많은 사랑을 받았다.이 가운데 MC몽이 2022년 ‘X by X 프로젝트’의 포문을 여는 첫 주자로 나서 기대를 모은다. 최근 데뷔 20주년 기념 앨범 ‘다크 홀’을 통해 국내 주요 음원 차트 상위권에 진입하며 여전한 저력을 드러낸 MC몽이 베일에 가려진 아티스트와 함께 ‘깨우지 마’로 어떤 음악적 시너지를 발휘할지 음악팬들의 관심이 집중된다.MC몽과 또 다른 아티스트가 함께한 ‘X by X 프로젝트’의 세 번째 음원 ‘깨우지 마’는 오는 21일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.(서울=뉴스1)