있지 류진 단독 퍼포먼스 영상, 500만 뷰 넘겼다

그룹 있지(ITZY) 류진의 M2 ‘스튜디오 춤(STUDIO CHOOM)’ 단독 퍼포먼스 영상이 500만 뷰를 넘어섰다.엠넷(Mnet) 디지털 스튜디오 M2가 20일 ‘스튜디오 춤(STUDIO CHOOM)’ 채널을 통해 공개한 ‘아티스트 오브 더 먼스’(Artist Of The Month) 11월 주인공 류진의 단독 퍼포먼스 영상은 이날 오전 기준 유튜브 조회 수 500만 회를 돌파했다.앞서 21일 자 유튜브 비디오 트렌딩 월드와이드 1위에 오른 데 이어 두 번째 성과다.류진은 미국 팝스타 빌리 아일리시의 ‘데어포어 아이 엠(Therefore I am)’에 맞춰 퍼포먼스를 선보였다. 올블랙 스타일링과 보라색 립 컬러 포인트로 등장한 류진은 다양한 퍼포먼스와 더불어 시시각각 변하는 표정 연기와 선글라스를 활용한 안무를 뽐냈다.‘아티스트 오브 더 먼스’(Artist Of The Month)는 케이팝 아티스트들의 퍼포먼스부터 춤에 대한 이야기까지 들어볼 수 있는 콘텐츠다. 류진의 퍼포먼스 준비 과정을 담은 다큐멘터리 영상은 오는 25일 공개된다.한편 류진의 소속그룹 있지는 오는 12월22일 일본 베스트 앨범 ‘잇츠 있지(IT’z ITZY)‘를 발매하고 현지 정식 데뷔한다.[서울=뉴시스]