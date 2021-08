방탄소년단, 日 오리콘 주간 DVD·블루레이 랭킹 2주 연속 1위

방탄소년단 / 빅히트뮤직 제공© 뉴스1

그룹 방탄소년단(BTS)이 일본 오리콘 음악 차트뿐만 아니라 영상 차트에서도 2주 연속 정상을 차지했다.26일 오리콘이 발표한 최신 차트(30일 자/집계 기간 16일~22일)에 따르면, 지난 10일 발매된 방탄소년단의 DVD·Blu-ray Disk ‘BTS Memories of 2020’는 주간 판매량 4만5000장을 기록하며 2주 연속 ‘주간 뮤직 DVD·블루레이 랭킹’ 1위에 올랐다.방탄소년단은 올 들어 지금까지 오리콘 ‘주간 뮤직 DVD·블루레이 랭킹’에서 2주 연속 1위를 차지한 유일한 해외 아티스트가 됐다.방탄소년단의 2020년 활약상을 한눈에 볼 수 있는 ‘BTS Memories of 2020’에는 ‘MAP OF THE SOUL : 7’, ‘Dynamite’, ‘BE’의 컴백 트레일러, 재킷, 뮤직비디오 촬영 당시 찍은 메이킹 영상을 비롯해 ‘Dynamite’로 해외 유명 TV 프로그램과 페스티벌, 시상식에 참여하며 전 세계인의 주목을 받은 방탄소년단의 모습이 담겼다.‘BTS Memories of 2020’는 또한 ‘제62회 그래미 어워드’, 유튜브 개최 온라인 가상 졸업식 ‘Dear Class of 2020’의 메이킹 영상, 미국 시사주간지 타임(TIME), 미국 연예매체 버라이어티(Variety) 등 유명 매거진의 커버 촬영 당시 모습과 방탄소년단의 방으로 팬들을 초대하는 콘셉트로 펼쳐진 콘서트 ‘방방콘 The Live’의 생생한 뒷이야기도 담고 있다.(서울=뉴스1)