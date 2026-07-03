SK렌터카 오토옥션, 1년 만에 시장 점유율 10%↑

SK렌터카 오토옥션이 개장 1년을 맞았다. 이 기간 오토옥션은 거래 실적 기준 상위 3대 경매장으로 등극하는 등 괄목할만한 성과를 거뒀다.
오토옥션은 경매·성능점검·정비·상품화를 한 곳에서 제공하는 중고차 경매 플랫폼이다. 지난해 7월 개장 이후 1년간 누적 출품 차량은 3만4000대, 정기 경매는 50회, 회원사는 1250개 등 기록을 세웠다. 특히 중고차 경매시장에서 출품 비중 9%, 낙찰대수 비중 10.5%를 달성했다다.
지난 1년간 낙찰 거래 규모는 약 3724억 원 수준으로 책정됐다. 누적 낙찰률은 66.7%. 같은 기간 국내 경매업계 평균 낙찰률 57.2%보다 9%포인트 이상 높은 수치다. 초기 경매 참여 차량은 SK렌터카 장기렌터카 반납 차량 중심이었지만, 회사는 매입팀을 신설해 외부 매입과 위탁 차량을 확대 운영 중이다.
SK렌터카 오토옥션은 연면적 약 8만9000㎡ 규모 부지와 3500대 규모 주차공간을 갖췄다. SK렌터카가 운영하는 정비공장 ‘프루브 스테이션’에서는 인공지능) 기반 외관 판독 시스템과 하부 스캔 장비를 활용해 차량 상태를 진단한다. 외부 전문기관이 참여하는 221개 항목 점검 체계도 운영 중이다. 이를 통해 월 4500대 규모의 성능점검과 주당 500대 규모의 전기차 배터리 잔존 성능 인증을 처리하고 있다.
SK렌터카는 2030년까지 회원사를 2500개 수준으로 확대하고, 수출 전문 회원사 비중을 40%까지 높일 계획이다. 여기에 외부 매입·위탁 차량 확대와 데이터 기반 가격 최적화 체계도 구축할 계획이다.
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