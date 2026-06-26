이천수 “열심히 뛰면 팬들은 욕 안해”…‘최악 졸전’ 작심 비판

2002 한일 월드컵 4강 멤버인 이천수가 한국과 남아프리카공화국의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 경기 직후 “열심히 뛰면 팬들이 이렇게까지 분노하지 않는다”며 대표팀 선수들의 태도를 강하게 비판했다. 한국이 남아공에 0-1로 패하며 32강 진출이 불투명해지자 전직 국가대표들도 잇따라 쓴소리를 내놓고 있다.
이천수는 지난 25일 자신의 유튜브 채널 ‘리춘수’를 통해 한국과 남아공의 조별리그 A조 3차전을 지켜본 뒤 “한국 축구를 보면서 너무 화가 났다”며 아쉬움을 감추지 못했다. 이날 영상에는 전 축구 국가대표 이근호와 이을용 전 경남FC 감독도 함께 출연했다.
한국은 이날 멕시코 누에보레온주 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 남아공과의 조별리그 A조 최종 3차전에서 0-1로 패했다. 무승부만 기록해도 32강 진출을 확정할 수 있었지만 조 3위로 내려앉으면서 자력 진출이 불가능해졌다. 한국은 다른 조 경기 결과에 따라 조 3위 12개 팀 가운데 상위 8개 팀에 포함돼야 32강에 오를 수 있다.
● “실력이 아니라 태도 문제”…이천수 “팬도 용납 못 할 경기”
이천수는 선수들의 투지 부족을 가장 큰 문제로 지적했다.
그는 “축구 팬들이나 특정 선수를 좋아하는 사람마저 용납하기 어려운 플레이였다”며 “뛰지를 못하는데 무슨 경기를 하느냐. 경기 자체가 되지 않는다”고 말했다.
이어 “90분 동안 경기가 이렇게 지속되는 건 정말 오랜만에 본다”며 “습도가 높고 지쳐서 힘든 부분은 이해하지만 월드컵은 쉽게 생각해서 나설 무대가 아니다”라고 꼬집었다.
또 “내 앞을 지나가는 선수가 있으면 가서 옷을 잡거나 뒷다리를 쳐서라도 막았을 것”이라며 “너무 쉽게 제쳐지는 모습을 보며 실망이 컸다. 이건 한두 사람의 문제가 아니다”라고 지적했다.
이근호도 “32강에 올라가는 게 중요한 게 아니라 어떻게 올라가느냐도 중요하다”며 “오늘 경기는 희망을 볼 수 있는 내용이 아니었다. 우리가 보여준 게 아무것도 없고 기억에 남는 장면도 없다”고 혹평했다.
이어 “마지막에는 안 되더라도 공을 올리기라도 해야 하는데 시도 자체를 하지 않았다”며 “이강인 등 계속 몇몇 주축 선수만 찾는 느낌이었다”고 말했다.
이을용 전 감독 역시 “오늘은 선수들도 반성해야 한다”고 말했다.
이천수는 “우리가 실력이 안 되더라도 정말 열심히 뛰면 욕 안 한다”며 “몸을 부딪치고 끝까지 싸우는 게 스포츠고 축구인데 그런 모습이 부족했다”고 말했다.
이근호 역시 “지금은 괜찮다고 할 때가 아니다. 괜찮다는 말은 독이 될 수 있다”며 “32강에 가더라도 냉정하게 우리를 바라보고 고칠 것은 고쳐야 한다. 이제는 낮은 자세로 운동장에서 보여줘야 한다”고 강조했다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
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