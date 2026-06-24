12년전 ‘알제리 악몽’ 떨칠까…홍명보 “비겨도 된다고 생각하면 어려워져”

홍명보 한국 축구 대표팀 감독은 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 최종 3차전을 하루 앞둔 24일 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 기자회견에서 이렇게 말했다. 한국은 25일 오전 10시 같은 장소에서 남아프리카공화국과 맞붙는다. 남아공의 국제축구연맹(FIFA) 랭킹은 61위로 한국(24위)보다 37계단 아래다. 한국은 아직 남아공과 A매치에서 맞붙은 적이 없다.
승점 3(1승 1패)으로 A조 2위에 자리해 있는 한국은 4위 남아공(승점 1·1무 1패)과 비기기만 해도 32강 토너먼트에 오른다. 하지만 홍 감독은 선수들이 반드시 승리한다는 마음가짐으로 경기에 임해야 한다고 강조했다. 그는 “지금 우리의 상황이 나쁘지 않지만 특별히 도움이 되는 것도 없다. 이기겠다는 마음으로 경기에 나서야 한다”고 말했다.
홍 감독이 경계심을 드러낸 건 12년 전 아프리카 국가와의 월드컵 맞대결에서 뼈아픈 패배를 당한 경험이 있기 때문이다. 한국은 역대 월드컵에서 아프리카 국가와 4번 만나 1승 1무 2패를 기록 중이다. 한국이 월드컵에서 아프리카 국가에 처음으로 진 건 2014년 브라질 월드컵이다. 한국은 이 대회에서 한 수 아래로 여겼던 알제리에 2-4로 졌다. 당시 대표팀 사령탑이 홍 감독이었다. 내심 승리를 기대했던 알제리전 패배의 여파를 극복하지 못한 한국은 결국 1무 2패로 조별리그에서 탈락했다. 홍 감독은 대회 이후 성적 부진의 책임을 지고 사퇴했다. 파울루 벤투 감독 지휘 아래 치른 2022 카타르 월드컵 조별리그에선 아프리카 국가 가나에 2-3으로 패했다.
월드컵 본선에서 다시 한번 아프리카 국가를 상대하게 된 홍 감독은 “내가 월드컵에서 명예를 회복하는 게 중요한 건 아니다”라면서 “선수들에게 중요한 경기인 만큼 자신감을 갖고 서로를 믿으며 경기에 임하라고 얘기했다”고 말했다. 홍 감독이 남아공전을 승리로 장식하면 한국인 사령탑 최초로 월드컵 본선에서 2승을 거두게 된다.
한국과 남아공의 A조 3차전은 선수 시절 월드컵 4강을 경험한 두 사령탑의 대결로도 관심을 모은다. 홍 감독은 2002 한일 월드컵에서 한국의 주장으로 ‘4강 신화’를 이뤄냈다. 벨기에 출신인 휴고 브로스 남아공 대표팀 감독은 1986 멕시코 월드컵에서 벨기에의 사상 첫 4강 진출에 힘을 보탰다. 브로스 감독은 2021년부터 남아공 대표팀을 이끌고 있다.
남아공은 한국을 이겨야만 32강행 가능성이 열린다. 브로스 감독은 “한국전은 새로운 역사를 쓸 수 있는 경기”라면서 “선수들의 동기부여도 크다. 규율이 잘 잡혀 있고 90분 동안 계속 잘 뛰는 팀인 한국을 꺾기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다. 남아공이 월드컵 본선 무대를 밟은 건 이번이 네 번째다. 남아공은 앞선 세 차례 월드컵에선 모두 조별리그에서 탈락했다.
한국이 3차전에서 승리하려면 수비형 미드필더 스페펠로 시톨레를 중심으로 한 남아공의 중원 압박을 뚫어내야 한다. 남아공 연령별 대표팀을 거치며 엘리트 코스를 밟은 시톨레는 끈끈한 수비로 상대 공격을 차단하는 능력이 뛰어나다. 시톨레는 “남아공 축구의 새 역사를 쓸 기회다. 한국전에서 반드시 이기겠다”고 말했다.
이번 월드컵에서 아직 득점포를 가동하지 못하고 있는 홍명보호의 주장 손흥민(LA FC)은 남아공전에서는 대회 첫 골에 재도전한다. 박지성, 안정환(이상 은퇴)과 함께 한국 남자 선수 월드컵 통산 득점 공동 1위(3골)를 기록 중인 손흥민이 1골만 추가하면 이 부문 단독 1위로 올라서게 된다.
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