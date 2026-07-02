‘450m’ 엠파이어스테이트빌딩 첨탑서 ‘목숨 건 청혼’…러 커플 체포

미국 뉴욕의 엠파이어스테이트 빌딩 첨탑에 무단으로 올라가 청혼 퍼포먼스를 벌인 커플이 경찰에 붙잡혔다.
1일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 이날 오후 12시경 이들은 뉴욕 맨해튼에 있는 엠파이어 스테이트 빌딩 안테나 꼭대기에 올라 대형 현수막을 펼쳤다. 현수막에는 흰색 대문자로 ‘사랑의 힘(The power of love)이 권력에 대한 사랑(The love of power)을 이길 때 세상은 평화를 안다’는 문구가 적혀 있었다.
이후 이들은 안테나 구조물 아래 플랫폼으로 내려온 뒤 한 사람이 무릎을 꿇고 상대방에게 반지를 건네며 청혼하는 듯했다. 두 사람은 좁은 난간 위에서 균형을 잡으며 포옹과 입맞춤을 나눈 뒤 셀카를 찍기도 했다.
공개된 영상 속에서 이들은 검은 옷을 입고 마스크를 착용한 상태였으나 안전줄은 착용하지 않은 것으로 보인다. 이들은 러시아 국적의 고공 스턴트 커플 안젤라 니콜라우(33)와 이반 베르쿠스(32)로, 약 450m 높이의 건물 꼭대기에서 10분 넘게 머문 뒤 미리 준비한 청혼 퍼포먼스를 펼친 것으로 전해졌다.
두 사람은 세계 각국의 초고층 건물을 오르며 이름을 알렸으며, 다큐멘터리 영화 ‘스카이워커스: 러브 스토리(Skywalkers: A Love Story)’의 주인공이기도 하다.
뉴욕경찰(NYPD)은 사건 직후 BBC에 두 사람을 무단 침입 등의 혐의로 체포했다고 밝혔다. 아직까지 두 사람이 첨탑에 어떻게 올라갔는지는 밝혀지지 않았다.
CBS뉴스에 따르면 법 집행당국 관계자는 예비 조사 결과 두 사람이 급수탑 유지·보수 작업에 사용되는 103층 출입구를 통해 첨탑에 올라간 것으로 보인다고 밝혔다. 103층은 일반인의 출입이 제한된 공간이며, 일반에 개방된 최고층은 102층이다.
엠파이어 스테이트 빌딩 측은 성명을 통해 “이번 사건은 허가받지 않은 행위였으며, 첨탑 아래 전망대를 이용하던 입주자와 방문객, 투숙객에게는 다행히 어떠한 위험도 발생하지 않았다”고 설명했다. 이어 “세계에서 가장 유명한 건물 중 하나인 엠파이어 스테이트 빌딩은 정상 전망대에서 누구나 안전하고 잊지 못할 청혼을 할 수 있는 공간을 제공하고 있다”고 덧붙였다.
엠파이어 스테이트 빌딩을 무단으로 등반한 사례는 이번이 처음은 아니다. 과거에도 여러 익스트림 스포츠 선수들이 건물의 안테나와 외벽 등을 허가 없이 오른 바 있다. 유일하게 허가를 받은 사례로는 자레드 레토가 있다. 그는 2023년 자신의 투어를 홍보하는 행사로 엠파이어 스테이트 빌딩의 허가를 받아 86층 전망대에서 안테나 기저부까지 오르는 퍼포먼스를 선보였다.
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