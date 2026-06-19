단 한번의 수비 실책…‘2차전 징크스’ 못깨고 멕시코에 석패

월드컵 조별리그 2차전 0-1 패배
김승규, 수비수와 부딪쳐 공중볼 놓쳐
막판 조규성 헤더, 골키퍼 선방에 막혀
A조 2위 유지…25일 남아공과 최종전
한국 축구 대표팀이 19일 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 멕시코와의 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 2차전에서 0-1로 졌다. 1승 1패를 기록한 한국은 멕시코(2승)에 이어 A조 2위에 자리했다.
한국은 월드컵 공동 개최국 멕시코를 상대로 선전했으나 후반전에 나온 실수 하나가 아쉬웠다. 후반 5분 멕시코의 퀴뇨네스가 왼쪽에서 띄운 크로스를 한국 골키퍼 김승규가 잡아냈다. 하지만 점프를 했다가 내려오던 김승규는 수비수 이기혁과 충돌하면서 공을 놓쳤다. 이때 문전에 있던 멕시코의 루이스 로모가 오른발로 공을 골대 안으로 밀어 넣었다.
한국은 후반전 막판에 공격수를 총동원해 동점골을 노렸으나 끝내 멕시코의 골문을 열어젖히지 못했다. 한국은 후반 42분 엄지성이 왼쪽에서 올린 크로스를 조규성이 문전 헤더로 마무리했지만 상대 골키퍼가 발로 쳐냈다. 후반전 6분의 추가시간에 한국은 계속 상대 골문을 두드렸으나 이한범의 헤더와 조규성의 헤더가 모두 골대를 외면했다.
한국은 이날 패배로 월드컵 2차전 징크스 탈출에 실패했다. 한국은 지금까지 조별리그 2차전에서 단 한 번도 승리를 거둔 적이 없다. 1954 스위스 대회부터 이번 대회까지 2차전 성적은 4무 8패로 승률 제로(0%)다. 월드컵 4강 진출 신화를 썼던 2002 한일 대회 당시에도 2차전에선 미국과 1-1로 비겼다.
월드컵에서 펼쳐진 멕시코와의 맞대결 전적은 3패가 됐다. 한국은 1998 프랑스 월드컵 조별리그 1차전에선 멕시코에 1-3으로 졌고, 2018 러시아 월드컵 2차전 때는 1-2로 패했다.
미드필더 이강인은 경기 후 “멕시코전을 승리하기 위해 많은 준비를 했는데 패배해서 아쉬운 마음이 너무 크다”면서 “이미 지나간 경기는 잊고 다음 경기를 잘 준비해서 승리하겠다”라고 말했다.
한국은 25일 오전 10시 멕시코 몬테레이 스타디움에서 남아프리카공화국과 조별리그 최종전을 치른다. 한국은 남아공과 비기기만 해도 조 2위로 조별리그를 마친다.
사포판=김배중 기자 wanted@donga.com
사포판=한종호 기자 hjh@donga.com
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