“그때나 지금이나 한국은 강팀, 멕시코와 함께 32강 진출할것”

《한국과 멕시코가 맞붙은 1998 프랑스 월드컵 조별리그 1차전. 한국은 전반 27분 하석주(58·현 아주대 감독)의 그림 같은 왼발 프리킥 골로 균형을 깨뜨렸다. 하지만 한국 축구 역사상 첫 월드컵 선제골의 기쁨은 오래가지 않았다. 3분 뒤 하석주가 ‘멕시코의 엔진’ 라몬 라미레스(57)에게 백태클을 해 퇴장당했기 때문이다. 수적 열세에 놓인 한국은 1-3으로 역전패했다. 한국은 결국 조별리그에서 1무 2패로 탈락했다.》
멕시코 축구 레전드 라몬 라미레스 “당시 우리가 이겨 악감정 없어 손흥민, 이번엔 골 안 넣었으면”
14일 멕시코 과달라하라에서 멕시코시티로 향하는 비행기에서 하석주에게 백태클을 당했던 멕시코의 축구 레전드 라미레스를 만났다. 라미레스는 “28년 전 한국전은 힘든 경기였다. 하지만 한국 선수가 퇴장당하면서 경기 흐름이 바뀌었고 결국 우리가 이겼기 때문에 (내게) 백태클을 한 선수에 대한 악감정은 남아 있지 않다”고 말했다.
2026 북중미(미국, 멕시코, 캐나다) 월드컵에서 한국 대표팀을 이끌고 있는 홍명보 감독(57)도 바로 그 경기에서 풀타임을 소화했다. 라미레스는 “한국 수비진을 이끈 홍명보와 대결했던 기억도 난다. 그는 정말 좋은 수비수였다”고 돌아봤다.
선수 시절 미드필더였던 라미레스는 왼발 킥이 뛰어나 ‘축복받은 왼발’이란 별명으로 불렸다. 그는 1994 미국 월드컵과 1998 프랑스 월드컵 출전을 포함해 통산 A매치 119경기에서 14골 7도움을 기록했다. 1996∼1997시즌에는 멕시코 클럽팀 과달라하라를 자국 리그 정상에 올려놓는 데 주도적인 역할을 하기도 했다. 선수 생활을 마감한 지 16년이 지났지만 멕시코 팬들 사이에서 라미레스의 인기는 여전했다. 공항 입국장을 나서자 그를 기다리던 팬들이 다가와 사인을 요청하고 함께 셀카를 찍었다. 현재 그는 ‘셀럽’으로 각종 방송에 출연하고 있으며, 스포츠 콤플렉스 벤처 사업가로도 활동하고 있다.
한국과 멕시코는 19일 오전 10시 멕시코 과달라하라 스타디움에서 북중미 월드컵 A조 조별리그 2차전을 치른다. 한국은 12일 1차전에서 체코를 2-1로 꺾었고, 대회 공동 개최국 멕시코는 남아프리카공화국을 2-0으로 제압했다. 한국과 체코의 경기를 봤다는 라미레스는 “한국 선수들은 기동력이 좋고 기술이 뛰어나다. 조별리그 2차전에서 멕시코가 1-0이나 2-0으로 이겼으면 좋겠지만 매우 어려운 경기가 될 것 같다”고 내다봤다. 그는 “한국은 1998년에도 강했고, 지금도 좋은 팀이다. 한국과 멕시코가 함께 32강에 진출했으면 좋겠다”면서 “멕시코는 이번 대회에서 8강, 한국은 16강까지 오를 것으로 본다”고 덧붙였다.
라미레스는 한국 대표팀 선수 중 손흥민(34·LA FC)을 가장 위협적인 선수로 꼽았다. 손흥민은 2018 러시아 월드컵 조별리그 2차전 멕시코전(1-2·한국 패)에서 강력한 중거리 슛으로 골망을 흔든 바 있다. 라미레스는 “손흥민은 세계 최고 수준의 공격수다. 그가 이번에는 멕시코를 상대로 골을 넣지 못했으면 좋겠다”고 했다. 그러면서 그는 “손흥민에겐 다음 경기(3차전 남아공전)에서 득점할 기회가 있지 않나”라며 너스레를 떨었다.
‘홍명보호’는 2차전에서 멕시코 팬들의 일방적 응원을 이겨내야 한다. 한국과 멕시코의 경기를 과달라하라 스타디움에서 직접 지켜볼 예정인 라미레스는 “멕시코 팬들의 엄청난 응원 열기에 주눅 들면 한국엔 쉽지 않은 경기가 될 것”이라면서 “한국 선수들은 부지런히 뛰면서 공을 최대한 오랫동안 소유하기 위해 노력해야 할 것”이라고 조언했다.
“멕시코 거친 플레이 미리 대비… 닮은꼴 ‘황금 왼발’ 이동경 기대”
선수시절 ‘왼발의 달인’ 하석주 감독 “상대 영리한 플레이에 퇴장 당해 멕시코전 패배의 늪 이번엔 탈출”
“멕시코가 안방 팬들의 응원을 등에 업고 거친 플레이를 할 가능성이 있다. 후배들이 흥분하지 말고 차분하게 경기를 펼쳐 나처럼 퇴장당하지 않았으면 좋겠다.” 1998 프랑스 월드컵 멕시코전에서 선제골로 ‘영웅’이 됐다가 백태클 퇴장으로 한순간에 ‘역적’이 됐던 하석주 아주대 감독은 14일 본보와의 통화에서 이렇게 말했다. 멕시코와의 역대 월드컵 맞대결에서 2패를 기록 중인 한국은 19일 북중미 월드컵 A조 2차전에서 첫 승에 도전한다. 하 감독은 “멕시코에 세 번 연속 지면 징크스가 될 수 있다. 이번에는 패배의 늪을 탈출했으면 좋겠다”고 했다.
프랑스 월드컵 멕시코전에서 라몬 라미레스에게 백태클을 한 뒤 퇴장당한 하감독은 당시 TV도 없는 라커룸에서 경기가 끝날 때까지 혼자 앉아 있었다. 전반전까지는 한국이 1-0으로 앞섰지만, 후반전 3번의 큰 함성이 들린 뒤 동료들은 고개를 숙이고 라커룸으로 들어왔다. 백태클 금지 규정이 강화된 프랑스 월드컵에서 백태클로 인한 첫 퇴장 선수가 됐던 하 감독은 “우리 팀에 찬물을 끼얹은 것 같아 정말 괴로웠다. 프랑스 월드컵 이후 몇 년간은 멕시코 대표팀이 출전한 경기는 아예 보지 않았고, 멕시코 음식도 먹지 않았다”고 회상했다.
멕시코전 퇴장으로 하 감독은 1962 칠레 월드컵 때의 앙헬 카브레라(1939∼2010·우루과이)와 가힌샤(1933∼1983·브라질) 이후 36년 만에 월드컵 본선에서 골을 넣고 퇴장당한 선수가 됐다. 하 감독에게는 선수 인생을 통틀어 유일한 퇴장이었다.
하 감독에게 ‘라미레스는 백태클에 대한 악감정이 없다고 한다’고 전했다. 그러자 하 감독은 “시간이 많이 흘렀기 때문에 라미레스를 만나게 되면 웃으면서 그때 일을 얘기할 수 있을 것 같다”고 했다. 하지만 당시 상황에 대한 원망과 아쉬움이 완전히 사라진 건 아닌 듯했다. 하 감독은 “지금도 라미레스가 (백태클을 당한 뒤) 과하게 넘어졌다고 생각한다. 그라운드에 누워 다리라도 부러진 것처럼 행동했는데 다시 일어나 경기를 뛰지 않았나. 라미레스가 팀 승리를 위해 영리한 플레이를 한 것”이라고 말했다.
선수 시절 하 감독의 별명은 ‘왼발의 달인’이었다. 그는 날카로운 왼발 킥을 앞세워 A매치 통산 94경기에서 23골을 넣었다. 하 감독은 자신처럼 왼발 킥이 좋은 ‘황금 왼발’ 이동경(29·울산)이 이번 멕시코전에서 좋은 모습을 보여주길 기대한다고 했다. 그는 “이동경은 왼발 슈팅이 정말 위력적이다. 내가 멕시코전에 나섰을 때와 나이도 비슷해 기대감이 크다”고 말했다.
하 감독은 축구 팬들을 향해 당부의 말도 남겼다. 그는 “어떤 선수도 실수 없는 경기를 펼칠 수는 없다. (승패를 떠나) 최선을 다해서 뛴 선수들에게 비난보다 격려를 많이 해주시면 좋겠다”고 말했다.
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