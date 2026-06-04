車 페달 오조작 사고 사망자, 5년새 3.4배로…사고 70%가 60세이상 운전자

운전자가 페달을 잘못 조작해 발생한 교통사고가 5년 2배 이상으로 늘고 사망자는 3배 넘게로 급증한 것으로 나타났다. 사고 10건 중 7건이 60세 이상 운전으로 발생해 이를 예방하기 위한 대책이 필요하다는 지적이 나온다.
삼성화재 교통안전문화연구소가 2021년 1월부터 지난해 12월까지 언론에 보도된 페달 오조작 의심 사고 567건을 분석한 결과, 페달 오조작 사고는 2021년 66건에서 지난해 153건으로 132% 늘었다. 같은 기간 사망자 수는 15명에서 51명으로 240% 증가했다.
사고 장소 가운데는 식당, 카페 등 상가로 돌진한 사고가 96건(40.3%)으로 가장 많았다. 인도와 횡단보도 사고의 경우 사망자 비율이 48.2%였다.
연령 별로 봤을 때는 60세 이상 운전자 사고가 400건으로 전체의 70.5%를 차지했다. 사고 빈도는 60세 미만(136건)의 3배에 달했다. 60세 이상 운전자가 일으킨 사고 1건 당 사상자 수는 2.8명으로 60세 미만(2.1명) 대비 33% 많았다.
운전자가 페달을 잘못 밟을 때 충돌을 방지하는 페달 오조작 안전 보조(PMSA) 기술을 확산해 써야 한다는 지적이 나온다. 박요한 삼성화재 교통안전문화연구소 수석연구원은 “해당 기술을 고령층에 우선 보급하도록 정부가 구매 지원 정책을 조속히 마련해야 한다”고 말했다.
강우석 기자 wskang@donga.com
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