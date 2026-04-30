혼다 ‘몽키 125’ 전용 쿠로미 사이드 탱크 패널 출시

혼다가 산리오 캐릭터 ‘쿠로미’와 협업한 정품 액세서리(혼다 X 쿠로미 사이드 탱크 패널)’을 30일 출시했다.
혼다 X 쿠로미 사이드 탱크 패널은 ‘몽키 125’ 전용 액세서리다. 이 제품은 인몰드 성형 기술과 그라비어 인쇄 등 첨단 공정을 활용해 연료탱크에 정밀하게 장착되는 것이 특징이다. 패널 배경에는 혼다 상징인 레드 색상이 적용됐다. 좌우 사이드 패널에 서로 다른 표정을 한 쿠로미 그래픽이 들어가 쿠로미 매력으로 몽키 125 개성을 한층 더 돋보이게 했다.
또한 이산화탄소 배출 저감에 기여하는 바이오 기반 엔지니어링 플라스틱 듀라비오로 제작된 것이 특징이다. 친환경성은 물론 우수한 표면 내구성과 색상 유지력이 강점이다. 장식은 패널 내부에 적용, 듀라비오 높은 투명도와 결합돼 선명한 색상과, 그라데이션 및 섬세한 디테일을 완성했다.
혼다 X 쿠로미 사이드 탱크 패널 가격은 35만6400원이다. 국내에서는 27개 한정 수량만 판매된다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
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