개발이익을 나눔으로…전남개발공사, 지역 밀착 복지 앞장

전남개발공사가 ‘지역과 함께하는 공기업’으로서의 역할을 꾸준히 확장하고 있다. 일회성 기부를 넘어 지속성과 현장성을 갖춘 사회공헌 활동으로, 공기업의 사회적 책임(ESG)을 실천하고 있다.
전남개발공사는 27일 취약계층 지원을 위한 ‘우리동네 복지기동대’ 사업비 5억 원을 전남사회복지공동모금회에 기탁했다.
우리동네 복지기동대 지원은 올해로 4년째다. 이번 기탁금을 포함한 누적 지원금은 18억 원에 달한다. 해당 재원은 전남 22개 시·군에서 복지 사각지대에 놓인 위기가구를 발굴하고 생활 속 불편을 신속히 해결하는 데 쓰인다. 전남개발공사는 이 사업이 단순한 금전 지원을 넘어 지역 밀착형 복지 체계를 구축하는 데 초점이 맞춰져 있다고 설명했다.
현장 중심의 나눔 활동도 눈에 띈다. 24일 전남 나주시 봉황면에서 복지기동대와 함께 주거환경 개선 봉사 활동을 했다. ESG 봉사단과 자치단체, 소방서 등 40여 명이 참여해 취약계층 가구를 직접 찾아 대청소와 폐기물 정리, 생활가전·생필품 지원, 안전 점검까지 진행했다. 복지 사각지대를 발견하는 데 그치지 않고 해결까지 하는 실질적 지원이라는 점에서 공기업 사회공헌의 모범 사례로 꼽힌다.
전남개발공사의 사회 공헌은 규모와 지속성에서도 차별화된다. 매년 당기순이익의 10%를 지역사회에 환원하고 있으며 지금까지 누적 기부금은 200억 원에 이른다. 올해도 ‘2026 여수세계섬박람회’ 입장권 5억 원 구매 기부 등 지역 현안과 연계한 다양한 나눔 활동을 이어가고 있다.
장충모 전남개발공사 사장은 “복지기동대와의 협력을 통해 도민의 일상 속 불편을 덜어드릴 수 있어 뜻깊다”며 “앞으로도 도민 삶 가까이에서 체감할 수 있는 사회공헌을 지속하겠다”고 밝혔다.