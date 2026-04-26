女농구 KB스타즈, 부상 악재 극복하고 ‘3전 전승’ 세 번째 통합우승 축포

KB스타즈가 ‘대들보’ 박지수(28)의 부상 공백을 극복하고 여자프로농구 챔피언결정전 정상에 올랐다.
KB스타즈는 26일 경기 용인체육관에서 열린 삼성생명과의 2025~2026시즌 챔프전(5전 3승제) 3차전 방문경기에서 80-65로 이겼다. 정규리그 우승팀 KB스타즈는 3전 전승으로 4년 만에 통산 세 번째 통합 우승을 이뤄냈다.
KB스타즈가 2018~2019시즌과 2021~2022시즌 통합 우승을 달성했을 때는 센터 박지수가 주역이었다. 박지수는 두 시즌 모두 정규리그와 챔프전 최우수선수(MVP)를 석권했다. 박지수는 이번 시즌에도 팀 내 최다 득점(평균 16.54점)을 기록하며 정규리그 MVP를 차지했다. 하지만 박지수는 이번 챔프전엔 단 한 경기도 출전하지 못했다. 챔프전을 대비해 훈련하는 과정에서 발목을 다쳤기 때문이다.
주포 박지수가 이탈했지만 결과를 달라지지 않았다. KB스타즈는 가드 허예은(25)의 돌파와 포워드 강이슬(32)의 고감도 외곽포를 앞세워 큰 위기 없이 삼성생명을 완파했다. 1, 2차전에서 18점씩을 기록했던 허예은은 3차전에선 12점을 넣었다. 또한 3차전에서 개인 통산 챔프전 최다인 8개의 도움을 올리며 ‘야전 사령관’ 역할을 톡톡히 했다. 챔프전 3경기에서 모두 좋은 활약을 펼친 허예은은 기자단 투표에서 총 72표 중 47표를 받아 선수 인생 첫 챔프전 MVP에 등극했다. 허예은은 “항상 이 자리에 서고 싶었다. 얼떨떨하면서도 행복하다”면서 “(박)지수 언니 없이 좋은 성적을 낼 수 없다는 평가를 깨뜨리고 싶었다”고 말했다.
이번 챔프전 1차전에서 3점슛 6개를 포함해 23점을 기록하며 팀 승리를 이끌었던 강이슬은 3차전에선 양 팀 선수를 통틀어 최다인 28점(3점슛 3개)을 올렸다. 강이슬은 골밑 싸움에도 적극적으로 가담해 리바운드 6개를 따내며 박지수의 공백을 성공적으로 메웠다.
김완수 KB스타즈 감독(49)는 2021년 KB스타즈 지휘봉을 잡은 이후 두 번째 통합 우승을 이뤄냈다. 그는 “모든 선수들이 하나가 돼 챔프전을 치렀다. 솔직히 뭘 해도 질 것 같다는 생각이 들지 않았다”고 말했다.
댓글 0