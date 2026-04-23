테슬라 1분기 매출 33조원 돌파…2분기 연속 시장 기대치 상회

관세 부담에서 벗어나 있는 미국의 전기차 생산 기업 테슬라가 올해 1분기(1~3월) 시장 전망을 웃도는 실적을 기록했다.
테슬라는 22일(현지 시간) 1분기 실적을 발표하며 일반 회계기준(GAAP) 매출이 223억9000만 달러(약 33조1403억 원), 영업이익이 9억 달러(약 1조 3320억 원)로 집계됐다고 밝혔다. 지난해 같은 기간과 대비하면 매출은 16%, 영업이익은 136% 증가한 수치다.
이는 시장 기대치를 뛰어넘는 실적이다. 미국 투자시장은 테슬라의 올해 1분기 매출이 222억 달러 수준일 것으로 예상했다. 블룸버그는 테슬라가 2분기 연속으로 시장 전망보다 높은 실적을 낸 것은 2022년 이후 처음이라고 전했다.
테슬라 측은 이날 주주 서한에서 “아시아태평양 및 남미 시장에서 차량 수요가 지속적으로 늘었고, 중동, 유럽, 아프리카 등지에서도 수요가 반등하고 있다”고 전했다. 전 세계를 놀라게 했던 감독형 완전자율주행(FSD) 시스템인 ‘오토파일럿’ 구독자 수도 128만 명으로 지난해 대비 51%가 증가했다고 이 회사는 덧붙였다.
현지에서는 테슬라가 AI와 휴머노이드 로봇으로 사업 분야를 확장하면서 성장세가 가속화될 것으로 기대하는 분위기다. 테슬라는 휴머노이드 로봇 ‘옵티머스’ 생산 등 미래 사업분야 등에 투자하는 액수를 합쳐 올해 약 250억 달러(37조 원) 규모의 자본지출을 예상했다.
이원주 기자 takeoff@donga.com
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