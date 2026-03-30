NH투자증권, 내달 6개 도시 순회 ‘스페셜 릴레이 투자 세미나’ 개최

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 30일 14시 47분

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NH투자증권은 전국 6개 주요 도시를 순회하는 ‘스페셜 릴레이 투자 세미나’를 개최한다고 30일 밝혔다. 다음 달 2일 경기 의정부시를 시작으로 서울, 대전, 제주, 경남 창원, 경기 수원을 차례로 방문해 세미나를 진행한다. 경제 전문가들의 강연과 NH투자증권 컨설턴트의 글로벌 포트폴리오 전략을 제시할 예정이다. 현장에서는 영업점 프라이빗뱅커(PB)들이 직접 참여하는 맞춤형 투자 상담을 진행한다.

홍석호 기자 will@donga.com
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