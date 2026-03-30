내년 고입 ‘중1, 2학기 성적’ 반영…경기교육청, 2027학년도 전형계획 발표

현재 중학교 3학년 학생이 고등학교에 진학하는 2027학년도부터 경기도 고교 입학전형에 중학교 1학년 2학기 내신 성적이 반영된다.
자유학기제 이후 학업 성취도까지 평가 범위에 포함되면서 내신 관리 시점이 사실상 중학교 1학년 2학기까지 반영되면서 중학교 입학 초기부터 꾸준한 성적 관리가 필요할 것으로 보인다. 이번 개편은 학생의 단기간 성적이 아닌 학업의 지속성과 학교생활 전반의 성실도를 종합적으로 평가하겠다는 취지다.
경기도교육청은 30일 이런 내용을 담은 ‘2027학년도 경기도 고등학교 입학전형 기본계획’을 발표하고 주요 진행 일정을 안내했다.
계획에 따르면 2027학년도 고입 전형은 중학교 내신 성적과 학교생활기록부를 중심으로 선발이 이뤄진다.
전형은 모집 시기에 따라 전기와 후기로 나눠 진행된다. 전기 학교는 △과학고 △마이스터고 △예술고 △체육고 △특성화고 △일반고 특성화학과 등이 해당한다. 전형 기간은 올해 8월 24일부터 12월 1일까지다. 이어 진행되는 후기에는 △일반고 △자율형 공립고 △외국어고 △국제고 △자율형 사립고 등이 포함되며, 12월 4일부터 다음 해 2월 5일까지 전형이 이어진다.
경기도교육청은 2028학년도 고입 전형부터 평가 요소에도 변화를 예고했다. 봉사활동 실적은 평가에서 제외하는 대신, 무단결석 등 출결 상황 반영 비중을 강화해 학생의 성실성과 책임감을 보다 엄격히 평가하겠다는 방침이다.
경기도교육청 관계자는 “중학교 전 학년에 걸친 학업 과정과 학교생활을 균형 있게 반영하는 방향으로 제도를 개선하고 있다”라며 “학생의 고교 선택권을 보장하면서도 공정한 전형이 이뤄지도록 지원을 강화하겠다”라고 밝혔다.
‘2027학년도 경기도 고등학교 입학전형 기본계획’에 대한 자세한 내용은 경기도교육청 고등학교 입학·전학 포털 누리집(http://satp.goe.go.kr)에서 확인할 수 있다.