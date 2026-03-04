본문으로 바로가기
남광토건, 송파 가락7차 가로주택정비사업 수주
동아경제
입력
2026-03-04 18:47
2026년 3월 4일 18시 47분
정진수 기자
남광토건이 서울 송파구 가락동 가락7차 현대아파트 가로주택정비사업 시공권을 확보하며 올해 정비사업 첫 수주를 올렸다.
가락7차 사업은 기존 72가구를 113가구로 재건축하는 소규모 정비사업으로, 서울 지하철 5호선 개롱역 바로 앞 초역세권 입지가 강점이다. 조합은 남광토건을 우선협상대상자로 지정한 뒤 총회 의결을 거쳐 시공사로 최종 확정했다.
남광토건은 창사 80주년을 앞두고 주택사업 강화에 나서고 있다. 극동건설과의 브랜드 통합·리뉴얼을 추진하며 서울·수도권 정비사업을 핵심 전략 시장으로 설정했다. 회사 측은 “서울 도심권 등 검증된 입지의 정비사업을 중심으로 추가 수주를 이어갈 계획”이라고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
배우 이상아 애견카페에 경찰 출동…“법 개정에 예견된 일”
2
세계 최초 이란 ‘드론 항모’, 알고보니 한국산?
3
“美, 하메네이처럼 김정은 제거 어렵다…北, 한국에 핵무기 쏠 위험”
4
자다 소변보러 화장실 ‘들락날락’…전립선 아닌 ‘이 문제’?
5
병걸리자 부모가 산에 버린 딸, ‘연 500억 매출’ 오너 됐다
6
제주 우도 해안 폐목선서 北노동신문 추정 종이 발견
7
국힘 또 ‘징계 정치’… 한동훈과 대구行 8명 윤리위 제소
8
이란 “첨단무기 손도 안댔다” 트럼프 “영원히 전쟁 가능”…장기전 가나
9
‘증시 패닉’ 어제보다 더했다…코스피 12%, 코스닥 14% 폭락
10
“나는 절대 안 먹는다”…심장 전문의가 끊은 음식 3가지
1
‘증시 패닉’ 어제보다 더했다…코스피 12%, 코스닥 14% 폭락
2
“美, 하메네이처럼 김정은 제거 어렵다…北, 한국에 핵무기 쏠 위험”
3
“혁명수비대 업은 강경파” vs “빈살만식 개혁 가능”…하메네이 차남 엇갈린 평가
4
주가 폭락에…코스피·코스닥 서킷브레이커 발동
5
“한국 교회 큰 위기…설교 강단서 복음의 본질 회복해야”
6
李 “檢 수사·기소권으로 증거조작…강도·살인보다 나쁜 짓”
7
‘공천헌금’ 의혹 강선우·김경 동시 구속…“증거 인멸 염려”
8
정청래 “조희대, 사법개혁 저항군 우두머리냐? 사퇴도 타이밍 있다”
9
국힘 또 ‘징계 정치’… 한동훈과 대구行 8명 윤리위 제소
10
미스 이란 출신 모델 “하메네이 사망, 많은 국민이 기뻐해”
