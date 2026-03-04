남광토건, 송파 가락7차 가로주택정비사업 수주

남광토건이 서울 송파구 가락동 가락7차 현대아파트 가로주택정비사업 시공권을 확보하며 올해 정비사업 첫 수주를 올렸다.

가락7차 사업은 기존 72가구를 113가구로 재건축하는 소규모 정비사업으로, 서울 지하철 5호선 개롱역 바로 앞 초역세권 입지가 강점이다. 조합은 남광토건을 우선협상대상자로 지정한 뒤 총회 의결을 거쳐 시공사로 최종 확정했다.

남광토건은 창사 80주년을 앞두고 주택사업 강화에 나서고 있다. 극동건설과의 브랜드 통합·리뉴얼을 추진하며 서울·수도권 정비사업을 핵심 전략 시장으로 설정했다. 회사 측은 “서울 도심권 등 검증된 입지의 정비사업을 중심으로 추가 수주를 이어갈 계획”이라고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
