‘충주맨’ 김선태, 개인 유튜브 시작… “자유롭게 방송하고 싶었다”

충북 충주시청 유튜브 채널인 ‘충TV’를 이끌다가 사직한 ‘충주맨’ 김선태 전 주무관이 자신의 이름을 건 개인 유튜브 채널을 시작했다.
김 전 주무관이 2일 개설한 유튜브 채널 ‘김선태’는 4일 오후 현재 구독자 수가 72만 명을 넘어섰다. 3일 처음 올린 2분짜리 영상 ‘김선태입니다’는 18시간 만에 조회수 약 339만 회를 기록하며 폭발적인 관심을 받았다.
김 전 주무관은 해당 영상에서 “(시청을 관둔 게) 쫓겨난 것처럼 알려졌는데 사실이 아니다. (충주) 시청 공무원들이 많이 도와줬다”며 “자유롭게 할 수 있는 개인 유튜브 방송을 하고 싶었다”고 했다.
김 전 주무관이 주도한 ‘충TV’는 공공기관 채널스럽지 않은 B급 감성으로 큰 인기를 얻었다. 그는 지난달 13일 사직서를 제출한 뒤, 이후 면직 처리됐다. 지난달 19일엔 청와대를 방문한 사실이 공개됐으나, 김 전 주무관은 “정치엔 뜻이 없다”고 해명했다.
김소민 기자 somin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0