국민연금, 美 증시 투자로 ‘잭팟’… 지난해 평가이익 43조 올려

국민연금이 지난해 미국 증시 투자에서 43조 원의 평가이익을 올린 것으로 나타났다. 인공지능(AI) 거품론과 환율 급등으로 변동성이 컸던 지난해 4분기에도 미국 빅테크를 중심으로 투자 비중을 확대했다.
2월 11일 금융투자업계에 따르면 국민연금은 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 13F 보고서에서 2025년 12월 31일 기준 미국 상장주식 561개 종목을 보유하고 있다고 밝혔다. 전 분기(552개)보다 9개 늘어난 수치다. 보유 주식 수는 8억8843만 주로 전 분기 대비 3.36% 증가했고, 평가액은 1350억7000만 달러(약 196조4000억 원)다. 1년 전(1056억7000만 달러)보다 27.82%(294억 달러) 불어났다. 원화 기준으로 약 42조8000억 원의 평가이익을 거둔 셈이다. 직전 분기와 비교해도 62억9000만 달러(4.89%) 늘었다.
비중 1위 엔비디아, 알파벳 평가액 ↑ 미국 주식 포트폴리오 내 비중 1위는 엔비디아(6.9%·93억4000만 달러)였다. 이어 애플(6.1%·82억1000만 달러), 알파벳(5.3%·71억6000만 달러), 아마존(3.4%·45억8000만 달러) 순이었다. AI 관련 기술주 중심 전략을 유지하면서 종목별로 비중을 조정하는 전술적 운용이 병행됐다.
4분기 동안 평가액 증가 폭이 가장 컸던 종목은 알파벳이다. 지난해 9월 말 53억9000만 달러(7조8000억 원)에서 12월 말 71억6000만 달러(10조4000억 원)로 33% 급증했다. 보유 주식 수는 3%대 증가에 그쳤지만, 주가 상승이 평가액 확대를 이끌었다.
애플 평가액도 75억7000만 달러(11조 원)에서 82억1000만 달러(11조9000억 원)로 8.45% 늘었고, 일라이릴리는 12억1000만 달러에서 17억4000만달러로 42.9% 증가했다. 마이크론 테크놀로지 역시 4억7000만달러에서 8억7000만달러로 84.9% 뛰었다.
브로드컴과 메타는 보유 주식 수를 약 3% 늘렸고, 팔란티어는 6.9% 증가했다. 반면 테슬라는 568만 주에서 567만 주로 0.2% 줄였고, 인텔도 일부 매각해 995만 주에서 971만 주로 2.3% 축소했다.
국민연금은 포트폴리오 재조정에도 나섰다. 에스티로더는 4826주에서 40만3817주로 대폭 늘렸다. 레딧·달러트리·울타뷰티·나테라 등도 보유 물량을 확대했다. 방산주 가운데 록히드마틴은 61만8000주, 제너럴다이내믹스는 73만9000주로 각각 27.1%, 25.5% 증가했다. 미국 대형 정유기업 쉐브론과 엑손모빌 보유 주식도 각각 10.6%, 1.2% 확대됐다. 이들 기업은 도널드 트럼프 행정부의 베네수엘라 군사작전 이후 주가가 큰 폭으로 올랐다.
방산·에너지 확대, 일부 성장주는 축소 반면 항공우주·방산 기업인 RTX와 노스롭그루먼, L3해리스 보유 주식수는 1.1∼3.3% 줄였다. 로블록스(-46.6%), 어플라이드 머티어리얼즈(-14.3%), 앱로빈(-15.5%), 나이키(-9.9%), 부킹홀딩스(-9.7%), 월트디즈니(-6.9%) 등도 4분기 들어 보유 비중을 축소했다. 신규 편입 종목도 있다. 스포티파이는 54만4640주(평가액 약 3억2000만 달러), 우주기업 로켓랩은 64만3174주(약 4500만 달러)를 새로 투자했다.
국민연금은 최근 몇 년간 해외 투자 비중을 꾸준히 확대해왔다. 기금운용본부에 따르면 해외주식·채권·대체투자를 합한 해외 투자 비중은 2025년 11월 기준 60%다. 2021년 43.76%에서 시작해 2022년 47.88%, 2023년 51.56%, 2024년 57.92%, 2025년 59.56%로 매년 상승했다. 해외주식 비중만 보면 전체 자산의 38.2%(549조9790억 원)에 이른다. 이 가운데 북미 비중은 70.5%다.
연간 수익률도 개선 흐름이다. 2021년 10.77%에서 2022년 -8.22%로 급락했지만, 이후 2023년 13.59%, 2024년 15%, 2025년 17.34%로 상승세를 이어갔다. 2025년 11월 말 기준 연간 수익금은 213조1260억 원으로, 최근 10년 중 최고치다.
