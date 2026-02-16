컬링 한일전 중 ‘일장기’ 송출에…JTBC “깊이 사과”

2026 밀라노-코르티나담페초 겨울 올림픽 여자 컬링 한일전 도중 일장기 그래픽이 노출됐다. JTBC는 “제작진 과실로 시청자 여러분께 불편을 끼쳐드린 점 다시 한 번 깊이 사과 드린다”고 했다.
15일(현지 시간) JTBC는 한국과 일본의 여자 컬링 라운드로빈 5차전을 생중계했다. 경기의 절반인 5엔드가 끝난 뒤 중간 광고가 나가는 과정에서 JTBC는 화면 중앙에 일장기 그래픽을 송출했다. 광고와 무관한 내용이었다.
성승현 캐스터는 6엔드 시작 직전 “광고 중 예기치 않은 그래픽이 나갔다”고 했다. 그러면서 “일반적으로 보내드리면 안 되는 장면이었다”며 “양해의 말씀을 드린다”고 덧붙였다. 그러나 구체적인 송출 경위나 기술적 원인에 대한 추가적인 설명은 없었다. 이후 온라인 커뮤니티 등에서 시청자의 비판이 이어졌다.
JTBC는 16일 홈페이지에 공지를 올려 “15일(일) 오후 11시 23분경 컬링 한일전 생중계 중간 광고 송출 과정에서 일본 국기 그래픽이 광고 화면에 일시적으로 노출되는 사고가 있었다”며 “광고 종료 직후 중계방송에서 캐스터를 통해 사과의 말씀을 드렸다”고 했다. 그러면서 “동일한 사고가 재발하지 않도록 점검과 관리에 더욱 철저를 기하겠다”고 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
-
1
李, ‘주택 6채’ 장동혁 콕 집어 “다주택자 특혜 유지해야 합니까?”
-
2
“초등생에게 ‘도련님’, 남편 동생에게 ‘서방님’…며느리가 노비냐”
-
3
장동혁 “불효자는 웁니다”…李 저격에 시골집 사진 올리며 맞불
-
4
BYD가 수입차 5위, 아우디도 제쳐…‘메이드 인 차이나’의 공습
-
5
국힘 “李 분당집 사수” vs 與 “부동산불로소득지킨당, 다주택엔 입꾹닫”
-
6
“김정은 딸 김주애, 고모 김여정과 권력 투쟁 가능성…유혈사태 날 수도”
-
7
李대통령, 경제분야 역대 최고 성과로 ‘코스피 최고치 경신’ 지목
-
8
“트럼프, 16세기 왕처럼 굴어…예측불가 행동에 국제법도 무시”
-
9
홍준표, 한동훈·배현진 겨냥?…“신의 저버린 배신자, 재기한 역사 없다”
-
10
1000채 넘는 대단지 전세 매물 0건… 서울 아파트 전세난, 우려가 현실로
-
1
李, ‘주택 6채’ 장동혁 콕 집어 “다주택자 특혜 유지해야 합니까?”
-
2
“초등생에게 ‘도련님’, 남편 동생에게 ‘서방님’…며느리가 노비냐”
-
3
장동혁 “불효자는 웁니다”…李 저격에 시골집 사진 올리며 맞불
-
4
BYD가 수입차 5위, 아우디도 제쳐…‘메이드 인 차이나’의 공습
-
5
국힘 “李 분당집 사수” vs 與 “부동산불로소득지킨당, 다주택엔 입꾹닫”
-
6
“김정은 딸 김주애, 고모 김여정과 권력 투쟁 가능성…유혈사태 날 수도”
-
7
李대통령, 경제분야 역대 최고 성과로 ‘코스피 최고치 경신’ 지목
-
8
“트럼프, 16세기 왕처럼 굴어…예측불가 행동에 국제법도 무시”
-
9
홍준표, 한동훈·배현진 겨냥?…“신의 저버린 배신자, 재기한 역사 없다”
-
10
1000채 넘는 대단지 전세 매물 0건… 서울 아파트 전세난, 우려가 현실로
댓글 0