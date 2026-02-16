“원펜타스의 자랑”…최가온 아파트 단지에 ‘대형 현수막’ 걸렸다

스노보드 하프파이프에서 금메달을 획득한 최가온이 15일(현지시간) 이탈리아 밀라노 선수촌 대한민국 선수단 사무실에서 쇼트트랙 최민정을 만나 기념촬영을 하고 있다. (대한체육회 제공. 재판매 및 DB 금지)

최가온과 최민정은 만나자마자 부둥켜 안고 반가워했다. 최민정은 한국 선수단에 첫 금메달을 안긴 최가온을 축하했다. 최가온은 금메달을 보여주며 최민정의 건승을 빌었고, 최민정도 “최가온은 너무 대단한 선수”라며 존경과 애정을 드러냈다. 대한체육회 관계자는 “현장 분위기가 아주 훈훈했다”고 전했다.