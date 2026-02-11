인천공항 주차대행, 요금 2배 올리고 임대료는 3억 깎아줘

인천국제공항공사가 주차대행 서비스를 자격이 부족한 업체를 사업사로 선정하고 임대료를 낮게 책정하는 등 졸속으로 추진했다는 감사 결과가 나왔다.
국토교통부는 인천국제공항 주차대행 서비스 개편에 대한 감사결과를 11일 발표했다.
앞서 공사는 지난달 1일 시행을 목표로 주차대행 서비스 개편을 추진해 왔다. 기존 2만 원이던 제1여객터미널 주차대행 서비스 요금을 프리미엄 서비스로 바꿔 4만 원으로 인상하고, 일반 서비스 차량의 인계 장소는 제1터미널에서 4km 떨어진 외곽 주차장으로 옮기는 것이 골자다.
지난해 12월 이러한 개편안이 알려지면서 서비스 비용 상승과 이용자 불편에 대한 비판이 제기됐다. 이에 국토부는 이달까지 개편안 시행을 유예하고 감사를 진행했다.
국토부에 따르면 공사는 국회에 ‘컨설팅 후 개편을 추진하겠다’고 답변했지만 감사에서는 전문가 검토 없이 개편에 착수한 것으로 확인됐다. 또 공사는 제1터미널 주차장의 혼잡도 완화를 위해 개편이 필요하다고 주장해왔지만, 공사 자체 분석에서 오히려 아시아나항공이 제2터미널로 이전하는 만큼 2033년까지는 주차 공간이 부족하지 않을 것으로 예측했던 점도 감사에서 확인됐다.
사업자 계약 및 선정 과정에서의 부실 추진도 확인됐다. 국토부는 주차 공간을 제공한 대가로 공사가 사업자에게 받아야 하는 적정 임대료는 7억9000만 원인데 공사는 이보다 낮은 4억9000만 원으로 임대료를 책정했다고 지적했다.
개편된 일반 서비스는 차량 인도장과 제1터미널 간 셔틀버스 운행이 필요하다. 셔틀버스는 여객자동차 운송사업 면허가 있는 사업자만 운행할 수 있지만 국토부 조사 결과 공사가 면허가 없는 일반 업체를 사업자로 선정한 것으로 밝혀졌다.
이외에도 프리미엄 서비스 요금을 정하는 과정에서 검증이나 협상 없이 업체가 요구한 4만 원을 그대로 수용한 점 등이 주요 지적 사항으로 포함됐다. 국토부는 이번 감사 처분 사항을 공사에 통보하고 이후에도 이행 실태를 점검할 방침이다.
