“여친 두고 바람피웠다”…노르웨이 메달리스트 황당 인터뷰

노르웨이 바이애슬론 남자 대표팀의 스투를라 흘름 레그레이드가 올림픽에서 동메달을 딴 직후 눈물을 흘리며 “여자 친구를 두고 바람을 피웠다”고 고백해 화제가 됐다.
10일(현지시간) 레그레이드는 이탈리아 안테르셀바 바이애슬론 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 바이애슬론 남자 20㎞ 개인 경기에서 52분 19초8을 기록해 요한 올라브 보튼(노르웨이·51분 31초5)과 에릭 페로(프랑스·51분 46초3)에 이어 동메달을 획득했다.
레그레이드는 경기 직후 노르웨이 방송사 NRK와의 인터뷰에서 눈물을 흘리며 “6개월 전에 제 인생의 사랑을 만났다. 세상에서 가장 아름답고 다정한 사람이었다”라며 “3개월 전 인생 최대 실수를 범했다. 그녀를 배신하고 바람을 피웠다”고 말했다.
이어 “일주일 전에 내가 저지른 일을 그녀에게 털어놨다”며 “많은 분이 이제 저를 다른 눈으로 바라보겠지만, 제 눈에는 오직 그녀만 있다. 지금 이런 말을 해서 무엇을 얻을 수 있을지 모르겠지만, 최근에는 운동은 뒷전이었다. 메달을 그녀와 나누고 싶다”고 말했다.
레그레이드는 이후 저녁 기자회견에서 자신의 개인적인 인터뷰로 금메달을 딴 동료인 요한의 스포트라이트를 빼앗은 것 같아서 미안하다고 했다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
