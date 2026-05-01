“성추행 했으니 돈 내놔” 20대男 협박한 10대일당 CCTV 보니…

성인 남성을 유인해 돈을 뜯어내려 한 혐의를 받는 10대 일당이 경찰에 붙잡혔다. 이들은 채팅으로 접근한 뒤 성추행을 빌미로 남성을 협박한 것으로 파악됐다.
채널A는 지난달 25일 서울 은평구의 한 아파트 주차장에서 촬영된 폐쇄회로(CC)TV 영상을 단독 공개했다.
영상에서 20대 남성과 10대 여성이 아파트 주차장에 세워진 차량으로 다가갔다. 남성이 먼저 차량 뒷문을 열고 안으로 들어갔고, 여성은 밖에서 휴대전화를 바라보다가 맞은편 뒷문을 열고 차량에 탔다.
약 10분이 지난 뒤 10대로 보이는 남녀 5명이 주차장 차단기를 지나 남녀가 탄 차량을 에워쌌다. 이 가운데 2명은 차량 뒷문을 열고 내린 20대 남성의 양팔을 붙잡고 주차장 밖으로 끌고 갔다. 20대 남성이 뿌리치고 벗어나려 하자 거세게 끌어당겨 구석에 몰아넣었다. 몸싸움을 벌이며 20대 남성을 발로 걷어차기도 했다.
10대 일당이 20대 남성에게 요구한 건 돈이었던 것으로 알려졌다. 경찰은 20대 남성이 차량에 탄 10대 여성의 신체접촉을 하면 10대 여성이 휴대전화로 일행을 불러 금품을 요구하기로 했을 가능성을 의심하는 것으로 전해졌다. 20대 남성와 함께 이동해 차량에 탔던 10대 여성은 형사처벌을 안 받는 14세 미만 촉법소년으로 알려졌다.
경찰이 현장에 도착했을 때 일당 중 절반은 현장을 떠난 상태였던 것으로 알려졌다. 경찰은 10대 일당을 특수 공갈 미수 혐의로 조사 중이다. 현장에서 사라진 남성 2명의 행방도 추적하고 있다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0