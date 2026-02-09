본문으로 바로가기
‘힐스테이트 선암호수공원’, 울산 남구 야음장생포동 취약계층 지원
동아경제
입력
2026-02-09 11:53
2026년 2월 9일 11시 53분
정진수 기자
울산광역시 남구 야음동 일원에 현대건설이 짓고 유선홀딩스, 창연건설이 시행하는 ‘힐스테이트 선암호수공원’이 6일 남구 야음장생포동 행정복지센터에 라면 및 과자 선물세트를 전달했다.
힐스테이트 선암호수공원 관계자는 “지역사회와 함께 성장하는 주거단지를 지향하며, 이웃들에게 작은 도움이 되기를 바라는 마음으로 이번 나눔을 마련했다”며 “앞으로도 지역사회에 실질적인 도움이 될 수 있는 사회공헌 활동을 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.
이번에 전달된 라면 및 과자 선물세트는 야음장생포동 행정복지센터를 통해 관내 저소득 가구와 도움이 필요한 이웃들에게 순차적으로 전달될 예정이다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
