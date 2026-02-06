백악관 대변인, 한국 관세 25% 재부과 시점 묻자 “시간표 없어”

캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 한국에 대한 25% 관세 재부과 조치의 구체적인 적용 시기를 파악하고 있지 않다고 밝혔다.
5일(현지 시간) 레빗 대변인은 백악관에서 진행한 브리핑에서 ‘한국에 대한 관세 인상 시점은 언제인가’라는 질의에 “나는 그것(관세 인상)에 대한 타임라인(시간표)을 갖고 있지 않다”고 답했다. 이어 “백악관 무역팀이 신속하고 지체 없이 답변을 줄 수 있도록 하겠다”고 했다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 지난달 26일 소셜미디어 트루스소셜을 통해 현재 15%인 한국산 자동차·목재·의약품 등 품목 관세와 상호관세(국가별 관세)를 한미 무역합의 이전 수준인 25%로 다시 올리겠다고 예고했다. 트럼프 대통령은 한국 국회에서 대미투자특별법이 통과되지 않은 것을 문제 삼아 이 같은 경고를 내놨다.
이후 김정관 산업통상부 장관과 여한구 산업통상부 통상교섭본부장이 급거 미국을 찾아 하워드 러트닉 미 상무장관 등 트럼프 행정부 고위 당국자들과 협상을 벌였으나 관세 인상 철회 등 한국이 원하는 결론을 도출하지 못한 상황이다. 트럼프 행정부가 한국산 제품에 대한 관세를 15%에서 25%로 인상하는 내용을 미국 연방 관보에 게재하는 시점이 임박한 가운데 통상 갈등이 안보·에너지 등 다른 분야에도 악영향을 줄 수 있다는 우려가 나온다.
