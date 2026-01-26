폴크스바겐 ID.4, 수입 전기차 보조금 최대 확보

폴크스바겐 ID.4가 올해 수입 승용 전기차 가운데 최대 수준인 432만 원의 국고 보조금을 지원받는다. 정부의 전기차 구매 보조금 개편에 따른 평가에서 배터리 안전성 및 효율성을 인정받은 결과다.
ID.4는 배터리 관리 시스템(BMS) 기반 ‘EV 스마트케어’ 기능을 통해 배터리 이상을 자동 감지·알림하는 기술을 적용, 2025년 대비 10만 원의 추가 BMS 안전기능 보조금을 확보했다. 폭스바겐코리아는 이를 통해 전기차 성능과 안전성을 모두 고려한 2026년 보조금 요건을 충족했다고 설명했다.
이번 보조금 확정으로 ID.4는 2026년 첫 고객 인도를 순차적으로 시작한다. ID.4는 이미 유럽 시장에서 베스트셀링 전기 SUV로 자리 잡았다. 국내에서도 탄탄한 주행 성능과 정밀한 독일 엔지니어링을 기반으로 수입 전기차 대중화에 기여하고 있다.
폭스바겐코리아는 ID. 패밀리를 중심으로 투아렉, 아틀라스 등 강력한 SUV 라인업을 활용한 공격적 SUV 확장 전략을 지속하고, 전기차와 전통 SUV 모두를 원하는 국내 고객 수요를 공략한다는 계획이다.
틸 셰어 폭스바겐그룹코리아 대표는 “ID.4가 최대 보조금을 확보한 것은 폴크스바겐의 배터리 안전 기술과 제품 경쟁력이 인정받은 결과”라며 “ID. 패밀리와 SUV 포트폴리오를 통해 한국 고객들에게 합리적이면서도 차별화된 프리미엄 가치를 제공하겠다”고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
