임성근 “전과 6회있어…손녀 등 가족 비난은 멈춰달라”

넷플릭스 예능 프로그램 ‘흑백요리사 시즌2’에 출연해 인기를 끈 한식 셰프 임성근 씨가 음주 운전 등 각종 논란에 결국 방송 활동 중단을 선언했다. 그는 “손녀한테까지 나쁜 말을 하더라”며 가족을 향한 비난을 멈춰달라고 호소했다.
임 씨는 21일 뉴스1 등과의 인터뷰에서 “철면피가 아닌 이상 어떻게 얼굴을 들고 방송을 하겠나. 앞으로 방송 출연은 하지 않을 생각”이라며 이같이 밝혔다. 그는 지상파와 종합편성채널, OTT 등 모든 방송 활동을 중단하겠다고 했다.
다만 홈쇼핑 방송과 유튜브 활동에 대해서는 “홈쇼핑은 계약 기간이 남아 있어 중단할 경우 중소기업들이 피해를 볼 수 있다”며 “유튜브 역시 소상공인과 자영업자를 위한 재능기부 차원에서 계속할 계획”이라고 했다.
임 씨는 과거 음주 운전으로 4차례 적발된 것으로 나타나면서 더 큰 논란에 휩싸였다. 이에 대해 그는 “작정하고 속이거나 기획하려던 의도는 없었다. 정확하지 않은 내 기억에 의존해 이야기를 하면서 10년 전부터 음주 운전 3회 적발됐다는 말이 나온 것”이라고 해명했다.
앞서 그는 자신의 유튜브 채널을 통해 과거 세 차례 음주 운전을 한 사실이 있다고 스스로 밝혔다. 하지만 이후 음주 운전 횟수가 4회임이 밝혀졌다. 임 씨는 “음주 운전을 포함해 정확하게 6회의 전과가 있다”고 설명했다.
그는 “음주 운전이 4회이고 1회는 면허가 없는 상태에서 오토바이를 몰았다가 적발된 적이 있다. 다른 1회는 시비가 붙어서 서로 멱살잡이를 했다가 쌍방 폭행으로 서로 벌금 30만 원을 문 적이 있다”라고 밝혔다.
음주 운전 외 자신을 향한 각종 의혹에 대해서는 “말도 안 되는 조폭설, 갑질설, 타투가 있다고 몰아가는 내용이 나오더라”며 “내게 욕하는 건 괜찮지만 손녀한테까지 나쁜 말을 하더라”고 고통을 호소했다. 이어 “아내는 패닉에 빠져 있다. 며느리도 식음을 전폐한 상태다. 아이들까지 건드리니까 그렇게 되더라”고 했다.
그러면서 임 씨는 “주위에서 가족들을 향한 명예훼손 (고소) 얘기도 했지만 그렇게 한다고 될 일이 아닌 것 같기도 하고 제 업보라는 생각에 변함이 없어서 대응하지 않기로 했다”며 “가족들은 언급하지 말아 달라. 가족들 비난만은 멈춰달라”고 강조했다.
한편 임 씨는 2015년 tvN ‘한식대첩 3’ 우승자로 이름을 알렸다. 최근 넷플릭스 오리지널 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2’로 인기를 얻으며 운영 중인 유튜브 채널 구독자 수가 35만 명에서 약 99만 명까지 늘었다.
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0