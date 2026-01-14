기아, 호주오픈 파트너십 25주년 기념 특별 캠페인 전개

기아가 ‘2026 호주오픈 테니스 대회(이하 호주오픈)’ 파트너십 25주년을 맞아 특별 브랜드 캠페인을 전개하며 전동화 차량 기반 글로벌 마케팅에 나선다.
기아는 14일(현지시간)을 ‘기아 무브 디퍼런트 데이’로 지정하고, 호주 빅토리아주 멜버른 파크의 기아 아레나 테라스에서 호주오픈 공식 차량 전달식을 가졌다.
이날 기아는 대회 기간 동안 참가 선수와 VIP, 대회 관계자 등의 이동과 원활한 행사 운영을 위해 활용될 차량 130대를 전달했다.
특히 기아는 2024년 호주오픈 파트너십 최초로 EV 차량을 지원한 데 이어 올해는 55대(약 42%)로 역대 최다 차량을 전기차로 제공하며 글로벌 시장에 전기차 라인업의 선도적인 경쟁력을 선보였다.
이에 앞서 기아는 12일(월, 현지시간)부터 3일간 호주오픈과 협업해 차량 전달식과 더불어 호주오픈의 공식적인 시작을 알리는 ‘1 포인트 슬램’ 행사도 진행 중이다.
1 슬램은 1포인트를 먼저 낸 선수가 승리하는 경기로 남자프로테니스(ATP) 투어 단식 세계 랭킹 1위 카를로스 알카라즈를 포함한 프로 선수 24인과 아마추어 24인이 경기에 참여할 예정이다.
우승 상금은 100만 호주달러(한화 약 9억 원)로, 아마추어 선수가 우승할 경우 추가 우승 상품으로 EV3가 주어진다.
결승전 기간에는 기아 글로벌 홍보대사인 라파엘 나달이 은퇴 후 처음으로 호주오픈을 방문해 ‘나달 EV9 아트카 핸드오버 이벤트’ 및 ‘기아 아레나 팬 이벤트’ 등에 참석할 예정이다.
기아와 호주오픈 조직위원회가 협업해 개발한 ‘나달 EV9 아트카’는 나달이 호주오픈에서 우승했던 2009년과 2022년 유니폼에서 디자인을 착안한 차량으로, 호주오픈 기간 중 멜버른 파크 내에서 상시 전시된다.
이 외에도 호주오픈 파트너십 25주년을 기념해 호주오픈과 협업해 제작한 세 편의 브랜드 콘텐츠 시리즈(25 Years of Movement)와 브랜드 캠페인 영상(Move Different)을 기아 공식 유튜브 채널 및 호주오픈 채널에서 14일부터 순차적으로 공개할 예정이다.
송호성 기아 사장은 “기아와 호주오픈이 함께한 지난 25년간의 협력은 단순한 후원을 넘어, 기아가 혁신과 지속가능성을 향한 비전을 전 세계 스포츠 팬들과 나눌 수 있던 특별한 시간”이라며 “앞으로도 다양한 협력을 통해 미래 모빌리티 생태계를 선도하며 고객과 사회에 더 큰 가치를 제공하는 기업으로 성장해 나갈 것”이라고 말했다.
크레이그 타일리 호주오픈조직위원회 CEO는 “기아는 지난 25년간 호주오픈의 핵심 파트너로서 모빌리티 지원은 물론 전 세계 팬들이 호주오픈과 연결될 수 있는 고객경험 등을 제공하며 혁신과 성장을 함께 이끌어왔다”며 “앞으로도 팬 경험의 새로운 기준을 제시하며 글로벌 영향력을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.
