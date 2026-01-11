與 신임 원내대표에 한병도 “李정부 성공 뒷받침하겠다”

공천헌금 의혹 등으로 사퇴한 더불어민주당 김병기 전 원내대표의 후임으로 3선 한병도 의원(3선·전북 익산을)이 선출됐다. 이재명 정부 출범으로 집권여당이 된 민주당의 두 번째 원내사령탑이다.
한 원내대표는 11일 원내대표에 당선 된 뒤 “우리의 목표는 하나, 이재명 대통령의 성공”이라며 “국정과제를 속도감 있게 추진하고, 민생을 빠르게 개선해서 이재명 정부 성공을 든든하게 뒷받침하겠다”고 강조했다. 한 원내대표는 이날 국회에서 열린 민주당 의원총회에서 백혜련(3선·경기 수원을)과의 결선 투표를 거쳐 당선됐다. 진성준(3선·서울 강서을) 박정 의원(3선·경기 파주을)(기호순)는 1차 투표에서 낙선했다. 원내대표 보궐선거는 의원 투표 80%와 권리당원 투표 20%를 합산하는 방식이고 후보별 득표율은 공개되지 않는다.
한 원내대표는 범친명(친이재명)계로 분류되지만 계파색이 약해 친명과 친청(친정청래)계를 이을 가교 역할을 맡을 것이라는 전망이 나온다. 문재인 정부 시절 대통령정무수석비서관을 지내며 당청 소통을 맡은 경험이 있다. 2023년 이재명 대통령이 민주당 당 대표를 지낼 당시 전략기획위원장을, 지난해 대선에선 이 대통령 대선 캠프 종합상황실장을 지냈으며 17대 국회에 열린우리당 초선 의원으로 함께 입성한 정 대표와도 가깝다. 이번 선거에서도 친명계와 친청계 양측의 지원을 받은 것으로 알려졌다.
한 원내대표는 김 전 원내대표와 강선우 의원의 공천헌금 의혹을 둘러싼 당내 혼란을 수습하고 정 대표의 개혁 드라이브를 둘러싼 당청 불협화음 조율해 6·3지방선거 승리의 밑바탕을 다지는 책임을 맡게 됐다. 한 원내대표의 임기는 다음 원내대표 선출 시기인 5월까지지만 지선까지 1개월가량 연장할 가능성도 거론된다.
이날 지방선거 출마를 위해 사퇴한 전현희 김병주 한준호 전 최고위원 등 3명의 공석을 채우는 최고위원 보궐선거에선 강득구 이성윤 문정복 의원(득표율 순)이 당선됐다. 이성윤 문정복 최고위원은 친청(친정청래)계, 강득구 최고위원은 친명계로 분류된다. 친명계 이건태 의원은 낙선했다.
이번 원내대표 및 최고위원 보궐선거로 정 대표의 당권이 강화됐다는 평가가 나온다. 현재 정 대표와 지명직인 서삼석 박지원 최고위원 등 정 대표 측이 3명, 이언주 황명선 최고위원 등 친명계가 2명인 상황에서 친청계 2명이 당선되면서 지도부 구성원 총 9명 중 이른바 친청계가 과반을 차지하게 된 것. 이에 따라 당 지도부의 의사결정 과정에서 정 대표의 의중에 힘이 쏠릴 것으로 전망된다.