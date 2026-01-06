[중구] 세운지구 ‘인쇄산업의 메카’ 지킨다

공공임대산업시설 건립
중구(구청장 김길성)가 인쇄산업 중심지인 충무로·을지로 일대의 세운재정비촉진지구 재개발로 터전을 잃을 위기에 놓인 소상공인을 지원하기 위해 공공임대산업 시설을 구청사(예관동 143번지 일대) 인근에 건립한다.
구 재개발로 터전 잃은 인쇄업 지원
지상 10층 규모, 공공임대상가 72호 공급
올 하반기 착공해 2028년 준공될 예정인 공공임대산업시설은 연면적 7127.14㎡에 지하 2층∼지상 10층 규모의 시설로, 3∼10층에는 전용 10평 기준의 공공임대상가 72호가 공급될 예정. 세운재정비촉진지구 내 인쇄 소상공인이 입주 대상이며, 그밖에 신산업 스타트업과 주민편의시설도 함께 들어선다.
인쇄업 지원을 위한 시설인 만큼 구는 설계 단계부터 한국인쇄협동조합연합회와 지속 소통하며 실수요자 의견을 반영해 맞춤형 공간을 설계했다. 상가 내부는 가벽을 활용해 필요에 따라 확장할 수 있도록 했으며, 기획·디자인·디지털 인쇄 등 인쇄집적시설에 적합한 공정 중심으로 구성된다.
김 구청장은 “세운재정비사업으로 큰 변화를 맞닥뜨린 인쇄업계가 흔들림 없이 영업을 지속할 수 있도록 돕고, 전통과 신산업이 공존하는 상생 혁신 도시로 만들어가겠다”고 밝혔다.
김수진 기자 genie87@donga.com
