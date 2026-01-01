트럼프, 민주당 지역서 주방위군 철수시켜…“더 강해져서 돌아올 것”

도널드 트럼프 미국 대통령이 민주당 소속 주지사와 시장이 이끄는 시카고, LA 등에 배치한 주방위군 철수를 지시했다. 연방대법원의 제동에 따른 조치이지만, 트럼프 대통령은 “범죄가 급증하면 더 강해져 돌아올 것”이라며 향후 재배치 가능성을 시사했다.
지난해 12월 31일(현지 시간) 트럼프 대통령은 트루스소셜을 통해 “일리노이주 시카고, 캘리포니아주 로스앤젤레스, 오리건주 포틀랜드에서 주방위군을 철수시키고 있다”고 밝혔다. 트럼프 대통령은 “연방정부가 개입하지 않았다면 시카고, 로스앤젤레스, 포틀랜드는 (치안 악화로 인해) 사라졌을 것”이라며 “범죄가 다시 급증하면 우리는 훨씬 강한 모습으로 돌아올 것이다. 시간문제일 뿐”이라고 향후 병력 재배치를 주저하지 않겠다고 엄포를 놨다.
트럼프 대통령은 지난해 6월 로스앤젤레스에서 벌어진 이민 단속 반대 시위 진압에 주방위군을 투입했다. 연방제 국가로 주(州) 권한이 강력한 미국에서 대통령이 주지사 동의 없이 주방위군 배치를 강행한 이례적인 사례였다. 지난해 10월에는 트럼프 대통령 지시로 포틀랜드와 시카고에 주방위군 병력이 도착했으나 법원 명령으로 실제 활동에 나서지 못했다.
결국 지난해 12월 23일 연방대법원이 시카고에 대한 주방위군 투입을 허용해달라는 트럼프 행정부의 요청을 기각하자 일단 한발 물러선 것으로 보인다. 뉴욕타임스(NYT)는 “트럼프 대통령의 병력 배치 시도는 수많은 법적 도전을 불러왔다”며 “연방정부가 주정부의 전통적 권한을 침해하고 있다는 비판도 일었다”고 전했다.
민주당 소속 주지사들은 환영 메시지를 냈다. 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사는 “트럼프가 패배를 인정할 때가 됐다”고 했다. J B 프리츠커 일리노이 주지사는 “주방위군을 동원한 트럼프의 군사화 시도에 대항해 일리노이가 승리했다”고 했다.
