정베드로 목사 “자국민이 10년 넘게 北억류됐는데 생사도 모르다니…”

“자국민이 10년 넘게 북한에 납치돼 있는데, 역대 정부들이 제대로 된 송환 노력도 하지 않았다는 게 말이 됩니까.”
지난해 12월 3일 ‘12·3 비상계엄’ 1주년을 맞아 청와대에서 열린 외신 기자회견 때 있었던 일이다. 미국의 북한 전문 매체가 북한에 억류된 한국인의 석방 노력에 대해 묻자, 이재명 대통령은 “처음 듣는 얘기”라고 답했다.
같은 달 30일 서울 영등포구 여의도순복음교회에서 만난 정베드로 목사는 이에 대해 “정말로 처음 듣는 얘기라면, 취임 6개월 동안 자국민 납치 사실을 보고도 안 한 관계 부처 담당자들은 모두 징계해야 하는 것 아니냐”라고 반문했다. 시민단체 ‘북한정의연대’ 대표인 정 목사는 10여 년 전인 2014년부터 북한에 억류된 한국인 선교사의 송환과 생사 확인을 위해 노력해 온 이들 중 하나다.
―북한에 한국인이 억류된 사실조차 모르는 이들이 적지 않다.
“2013년 10월 김정욱 선교사(61), 2014년 10월 김국기 선교사(71), 12월 최춘길 선교사(66)가 북한에 억류돼 모두 무기노동교화형을 받고 북한 노동교화소에서 강제 노동에 시달리고 있다. 벌써 10년도 더 넘은 일이다. 그런데…, 송환은 고사하고 생사 확인조차도 제대로 노력한 역대 정부가 없다.”
―제대로 노력한 정부가 없다니….
“박근혜 정부에선 세월호 참사와 최순실 국정농단 사건, 탄핵 등이 이어지며 거의 신경을 쓰지 않았다. 문재인 정부도 남북정상회담 등 북한과의 관계 개선에만 몰두해 뒷전이었다. 윤석열 정부는…, 평양에 무인기(드론) 보내고 그러지 않았나. 엉뚱한 행동만 했다.”
―이 대통령이 정말 몰랐을까.
“정말 몰랐는지, 알면서도 그렇게 말했는지는 모르겠다. 분명한 건 통일부는 안다는 점이다. 최춘길 선교사의 억류 사실을 아들에게 알려준 게 통일부니까. 10여 년 동안 우리가 생사만이라도 확인해달라고 통일부에 얼마나 호소했는데….”(통일부는 지난해 12월 3일 대변인 명의로 최 선교사 등의 석방을 촉구하는 성명을 발표했다.)
―이들은 어떻게 하다 납북·억류된 건가.
“세 사람 모두 중국 단둥 지역에서 탈북자 선교와 쉼터 운영, 북한 내 복음 전파 등 선교활동을 했다. 북한 보위성이 이런 활동을 다 안다. 그래서 끄나풀 등을 이용해 복음 전파 등을 미끼로 유인한 뒤 납치하거나 북한에 들어오게 한 뒤 억류한다.”
―생사 확인도 못 한다는 게 이해하기 어렵다.
“남북 관계의 특수성 때문이라면, 북한과 외교관계가 있는 제3국을 통해 알아볼 수도 있다. 그런데 사실상 안 한다. 이유는 모르겠다. 아예 관심이 없는 것 같다. 개인적으로 모은 정보를 종합해 보면, 2018년까진 살아있는 게 확실했다. 올해(2025년) 봄에도 건강이 안 좋은 분이 있지만 살아있는 것 같기는 하다. 물론 확실한 건 아니다.”
―북한 교화소에서 10년 넘게 버티는 게 쉬운 일이 아니지 않나.
“모래 섞인 강냉이 같은 걸 주는데 도저히 밥이라 할 수 없다. 난방은 무슨…. 강제 노역도 어떤 목표를 갖고 시키는 게 아니다. 예를 들어, 김장독을 묻기 위해 땅을 파라는 식이 아니다. 그냥 아무 이유 없이 저쪽에 땅을 파게 한다. 모두 나이가 있는데…. 그래서 생사라도 확인해달라고 요청하는 거다. 그런데 대통령은 첨 듣는다고 하고, 정부는 제대로 노력도 안 하고…. 그리고 솔직히 영향력 있는 한국 대형 교회들도 관심이 없다.”