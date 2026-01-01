대전시, 13개 지역아동센터 야간 연장돌봄 운영 추진

대전시는 5일부터 지역아동센터에서 야간 시간대 돌봄 공백을 해소하고 부모의 일 가정 양립을 지원하기 위해 야간 연장돌봄 사업을 시행한다고 1일 밝혔다.



전체 지역아동센터 136곳 중 13곳이 기존 오후 8시까지였던 운영시간을 오후 10시나 자정까지로 연장한다. 오후 10시까지 운영하는 시설은 11개소(동구 3개, 중구 2개, 서구 3개, 유성구 2개, 대덕구 1개)이며, 자정까지 운영하는 시설은 2개소(서구 미래지기, 대덕구 석봉)다. 6~12세 아동을 맡길 수 있으며, 이용 2시간 전까지 지역아동센터 대전지원단 콜센터나 해당 시설로 직접 신청하면 된다. 신청 마감은 당일 오후 9시 50분이다. 이용료는 하루 5000원 범위 내 시설 자율 가격으로 결정된다. 단, 수급자 등 취약계층은 무료다. 시는 야간 연장돌봄 사업을 통해 맞벌이 부부 야근, 저녁 시간 생업 등으로 귀가가 늦어진 보호자가 안심하고 아이를 맡길 수 있는 공적 보호체계가 두터워질 것으로 기대했다. 김종민 시 복지국장은 “이번 연장돌봄 사업을 통해 맞벌이 가정 등의 보육 부담을 덜고, 야간 시간대 돌봄 사각지대를 최소화하도록 노력하겠다”고 말했다.





© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지