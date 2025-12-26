휴맥스모빌리티 ‘투루파킹’, 인공지능 주차장 도입

휴맥스모빌리티 자회사 하이파킹 주차장 운영 브랜드 투루파킹이 인공지능(이하 AI)을 활용해 기존 주차장 운영 방식을 혁신한다.
투루파킹은 전국 1400여 개 주차장, 29만 주차면에서 축적한 25년간의 운영 데이터를 기반으로 MHP를 구축했다고 26일 밝혔다. 이 플랫폼은 클라우드 기반으로 전국 현장을 통합 관리한다. AI가 주차 관제 장비의 이상 징후를 사전에 감지해 자동 복구하는 기능을 갖췄다. 이를 통해 인력 의존도를 낮추고 유지·관리 비용을 구조적으로 절감한다.
올해 상용화를 앞둔 Ai-PAS(스마트 주차 유도 시스템)는 투루파킹 전략의 핵심 기술이다. 비전 AI 기반 카메라로 주차장 내 혼잡도와 차량 동선을 실시간 분석해 최적 주차 위치를 안내하고, 필요 시 요금 정책까지 자동 조정한다. 설치·유지 비용은 낮추면서도 99% 이상의 차량 인식률을 확보했다.
운영 데이터의 수익화도 본격화하고 있다. 입출차 시각과 체류 시간, 재방문 패턴을 분석해 시간대별 다이나믹 프라이싱을 적용하고, 정기권·단기권·N일권 등 다양한 상품을 통합 제어해 동일 공간에서의 수익성을 극대화할 계획이다.
투루파킹은 주차장을 도심 모빌리티 허브로 확장하고 있다. 전기차 충전, 자율주행차 주차 실증 경험을 바탕으로 AI 기반 주차 인프라를 자율주행 시대의 핵심 요소로 키운다는 전략이다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0