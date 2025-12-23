차정인 “대학 입시 경쟁 체제, 와해시켜야”

차정인 국가교육위원장이 23일 취임 100을 맞아 개최한 보고회에서 “극심한 대입 경쟁 체제를 약화하고 종국에는 와해시키는 길을 가야 한다”고 밝혔다. 취임 때와 마찬가지로 대입 경쟁 완화 필요성을 강조했다. 차 위원장은 이날 서울 영등포구 FKI타워컨퍼런스센터에서 개최한 국가교육위원회 운영 보고회에서 “무겁고 탁한 공기와 같은 낡은 체제가 유초중고 교육 현장을 지배하며 교육자들을 좌절시키고 학생들은 영문도 모른 채 경쟁에 내몰렸다”며 “의대 쏠림 현상과 학령인구 감소의 제약 속에서도 한국이 핵심 과학기술 국가의 위치를 유지하도록 장기적인 인력 양성 계획을 세워야 한다”고 강조했다. 또 차 위원장은 “학부모들은 출신 대학이 장례 자녀의 취업에 미칠 영향이 크다고 믿고 있지만 실제 조사 결과는 현저히 다르다”며 “입사 서류에 출신 지역, 종교뿐 아니라 출신 대학을 금지하는 법안을 국회에서 통과시켜 좋은 추세에 박차를 가할 필요가 있다”고 주장했다. 다만 경쟁 해소를 위해 고등학교 내신을 절대평가로 바꿔야 한다는 주장에 대해 차 위원장은 “내신 평가제도는 (발표되고 아직 시행하지 않은) 2028학년도 대입제도의 내용이라 간단한 논의로 바꿀 수 없다”며 “상당한 수준의 충분한 논의 과정을 거쳐야 한다”고 했다.