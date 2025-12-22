CJ온스타일, 모바일 라방 연간 순접속자 8000만명 돌파

CJ온스타일은 올해 모바일 라이브 커머스(라방) 연간 누적 순접속자(UV)가 8000만 명을 돌파했다고 22일 밝혔다. 순접속자는 라방의 순수 시청자를 뜻한다.
CJ온스타일 관계자는 “이번 순접속자 수는 역대 최대치로 대한민국 성인 인구 기준 1인당 연간 두 번꼴로 라방을 시청한 셈”이라며 “검색·리뷰 중심 쇼핑에서 벗어나 영상 콘텐츠를 보다가 자연스럽게 구매로 이어지는 ‘발견형 쇼핑’이 하나의 소비 방식으로 자리 잡았음을 보여주는 결과”라고 했다.
올해 티빙·인스타그램·유튜브·틱톡 등 외부 채널로 확산한 숏폼 콘텐츠를 통해 CJ온스타일 모바일 앱으로 유입된 고객 수 역시 전년 대비 77% 증가했다. 라방 운영 브랜드 수 역시 2023년보다 2배로 늘었다.
CJ온스타일 관계자는 “국내를 넘어 글로벌에서도 통용되는 영상 커머스 경쟁력을 고도화해 K-라이프스타일을 이끄는 글로벌 콘텐츠 커머스 사업자로 진화할 것”이라고 했다.
