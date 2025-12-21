무브브로, 마세라티·이네오스·폴스타·푸조 시승회 개최

무브브로가 지난 11일 마세라티, 이네오스, 폴스타, 푸조 등 자동차 브랜드와 협업해 자동차 콘텐츠 생산자들 대상 ‘2025 무브브로 데이 ’를 개최했다.
이번 행사에서 참가자들이 체험한 시승 모델은 마세라티 그란카브리오 트로페오, 마세라티 그레칼레 트로페오, 폴스타 폴스타4, 푸조 308 GT, 이네오스 그레나디어 필드마스터 2대(옵션별 2종) 등 총 6종이다.
행사에는 자동차 콘텐츠 생산자 13명을 비롯해 이네오스 브랜드 관계자, 무브브로와 전략적 제휴를 맺고 있는 이비오스 및 붕붕마켓 고객사 관계자들이 참석하며 브랜드와 콘텐츠 산업 간의 활발한 교류의 장이 마련됐다.
시승 프로그램은 차량별 주요 사양과 기술적 특성을 소개하는 브리핑으로 시작해 마곡나루역에서 인천 아라마루 전망대까지 왕복하는 실제 도로 코스로 진행됐다. 행사에 참석한 콘텐츠 크리에이터들은 동일한 주행 환경에서 각 브랜드 차량의 주행 감각과 특성을 비교 체험했다.
이용수 무브브로 본부장은 “이번 시승회는 크리에이터가 브랜드 경험을 콘텐츠로 확장할 수 있도록 기획한 행사”라며 “접근성 높은 체험 기회를 통해 장기적인 홍보 효과를 높이는 데 더 효과적이라고 판단해 이번 프로그램을 운영했다”며 “앞으로도 브랜드와 콘텐츠를 연결하는 실질적 체험형 마케팅을 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.
한편, 무브브로는 브랜드 경험을 중심으로 한 체험형 마케팅과 디지털 콘텐츠 전략을 결합해 브랜드에 차별화된 홍보 효과를 제공하고 있다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0