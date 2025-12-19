본문으로 바로가기
사람속으로
이상덕 병원장, ‘KJ국제 자랑스러운 전문병원인상’ 대상
동아일보
입력
2025-12-19 14:41
2025년 12월 19일 14시 41분
박성민 기자
대한전문병원협회는 19일 서울 서초구 서울JW 메리어트 호텔에서 열린 시상식에서 이상덕 하나이비인후과병원장(사진)이 제6회 KJ국제 자랑스러운 전문병원인상 대상을 수상했다고 밝혔다. 이 병원장은 2021년부터 3년간 협회 4기 회장을 역임한 뒤, 현재 명예회장을 맡고 있다. 전문병원 지정 기준 개선과 환자 신뢰 향상을 위한 윤리위원회 설치 등의 공을 인정받았다.
박성민 기자 min@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
