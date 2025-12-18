12월 평균 환율 1472.2원…외환위기 이후 27년만에 최고

정부가 온갖 환율 대책을 쏟아냈음에도 이달 평균 원-달러 환율이 1470원을 돌파하자 물가 상승과 수입업체 부담에 대한 우려가 커지고 있다.
18일 서울 외환시장에서 원-달러 환율은 1478.3원으로 주간 거래를 마쳤다. 전날 대비 1.5원 하락(원화 가치는 상승)하긴 했지만 여전히 높은 수준을 유지했다. 전날에는 장중 1480원대까지 치솟기도 하며 12월(1~18일) 월간 평균 환율은 1472.2원으로 나타났다. 외환위기 시기였던 1998년 3월(1488.87원) 이후 27년 9개월 만에 가장 높은 수준이다.
이날 기준 인천국제공항에서 원화로 달러 현찰을 살 때 가격이 1540원까지 치솟는 등 ‘국민 체감 환율’도 크게 뛰었다. 외환 업계 관계자는 “해외 유학을 간 이들의 경우 원-달러 환율이 너무 높아 중간에 휴학하고 잠시 한국에 돌아오는 경우도 있다고 한다”고 말했다.
환율 고공행진 이어지면서 수입 업체들의 부담도 커졌다. 수입의존도가 높은 석유화학이나 식품, 철강 업체들은 높은 가격에 원료를 들어와야 하는 상황이다. 이와 관련 김종화 한국은행 금융통화위원회 위원은 최근 “수입물가 상승은 물가 상승으로 이어지며 개인의 소비 감소로 이어지고 기업들은 원자재 가격 상승으로 인해 투자가 부진해질 수도 있다”고 말했다.
물가 상승에 대한 우려도 커지고 있다. 원-달러 환율이 높으면 수입 물가가 비싸지고, 시차를 두고 소비자 물가도 상승하게 된다. 월별 소비자물가 상승률은 이미 올해 9월 2.1%에서 10월과 11월 연달아 2.4%로 높아졌다.
통상 환율이 10% 오르면 소비자물가 상승률은 0.3%포인트 튄다. 한국은행은 환율이 내년까지 현재와 비슷한 수준을 유지하면 물가상승률 연간 전망치가 기존(2.1%)보다 높은 2.3% 안팎을 나타내게 될 것이라고 보고 있다.
댓글 0