헌재, 조지호 경찰청장 전원일치 파면…“계엄 가담해 국회권한 방해”

크게보기 지난해 12월 4일 새벽 서울 여의도 국회 정문 앞에 모인 시민들이 출입을 막고 있는 경찰 병력에게 국회 문을 열라고 촉구하고 있다. 뉴스1

12‧3 비상계엄 9일 뒤인 지난해 12월 12일 조 청장에 대한 탄핵소추안을 통과시켰다. 그는 계엄 선포 당일 국회의 계엄해제 의결을 저지하기 위해 국회의원들의 출입을 제한하고 선관위 활동에도 개입한 혐의(직권남용)를 받았다.

국회는