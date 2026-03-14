20대女 살해하고 도주한 전자발찌男, 양평서 검거

경기 남양주시 길거리에서 전자발찌를 착용한 40대 남성이 20대 여성을 흉기로 찔러 살해한 뒤 도주했다 범행 1시간여 만에 검거됐다. 피해자는 보호조치를 받던 상태였으며 가해자와는 교제 관계였던 것으로 알려졌다.
14일 경찰에 따르면 이날 오전 9시경 남양주시 오남읍 노상에서 “한 남성이 여성을 흉기로 찔렸다”는 내용의 신고가 접수됐다.
피의자인 A 씨는 차량을 이용해 B 씨에게 접근한 뒤 흉기를 휘두른 뒤 도주한 것으로 전해졌다.
출동한 경찰과 구급대원은 현장에서 심정지 상태의 B 씨를 발견해 병원으로 이송했으나 끝내 숨졌다.
경찰은 폐쇄회로(CC)TV 등을 토대로 A 씨의 이동 경로를 파악했고, A 씨는 이날 오전 10시10분경 경기 양평에서 체포됐다.
경찰은 “피의자와 피해자 사이의 관계 및 사건 경위를 조사 중이며 이후 구속영장을 신청할 계획이다”라고 전했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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