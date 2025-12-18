고교생 최가온, 스노보드 월드컵 예선 1위…결선서 클로이 김과 격돌

‘고교생 보더’ 최가온(17)이 국제스키·스노보드연맹(FIS) 월드컵 2차 대회 예선 조1위로 결선에 진출했다.
최가온은 18일 미국 콜로라도주 코퍼마운틴에서 열린 2025~2026 FIS 스노보드 하프파이프 월드컵 여자부 예선 2조에서 93.00점을 획득했다.
19명이 경쟁한 2조에서 가장 높은 점수를 받은 최가온은 각 조 상위 5명씩 총 10명에게 주어지는 결선행 티켓을 거머쥐었다.
결선은 20일 같은 장소에서 열린다.
최가온의 가장 강력한 경쟁 상대로는 예선 1조에서 90.33점으로 1위를 차지한 클로이 김(김선·25·미국)이 꼽힌다.
클로이 김은 2018년 평창, 2022년 베이징 겨울 올림픽에서 연달아 금메달을 따낸 이 종목 세계 최강자다.
최가온은 12일 중국에서 막을 내린 시즌 개막전에서 정상에 오르며 상승세를 타고 있다.
최가온은 50일 앞으로 다가온 밀라노-코르티나담페초 겨울 올림픽에서도 메달을 노린다.
한종호 기자 hjh@donga.com
