고려대-주한튀르키예 대사관, 고위급 전략 포럼 개최

고려대 국제대·국제대학원과 주한 튀르키예 대사관이 15일 ‘한-튀르키예 대화’를 공동 개최했다.
고려대는 15일 서울 성북구 고려대 국제관에서 ‘75년의 형제애, 미래로 잇다’를 슬로건으로 한 행사를 진행했다고 17일 밝혔다. 이날 행사는 튀르키예의 6·25 전쟁 참전 75주년을 기념하고 이재명 대통령의 지난달 튀르키예 방문을 계기로 양국의 협력 구상을 다지는 자리였다.
행사는 사진전과 국제 세미나 등으로 진행됐다. 세미나에서는 양국이 방산과 원자력, 인공지능(AI) 등의 분야에 대한 공동 발전 방안을 논의했다.
이날 행사에는 김병기 고려대 국제대학원 국제정책포럼 이사장을 비롯해 홍현익 전 국립외교원장, 남성욱 전 국가안보전략연구원장, 페르하트 피린치치 튀르키예 대통령실 공보국 부국장, 무라트 예실타시 앙카라 사회과학대 교수 겸 SETA 재단 외교정책연구국장 등이 참여했다.
김소영 기자 ksy@donga.com
