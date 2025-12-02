대전도시철도 1호선 신규 ‘식장산역’ 들어선다

대전시는 도시철도 1호선 신규 역인 ‘식장산역’ 건설을 추진한다고 2일 밝혔다. 식장산역은 2007년 대전 도시철도 1호선 개통 이후 17년 만에 새로 들어서는 역으로, 처음으로 지상에 설치되는 역이다.
시는 이날 동구 판암차량기지에서 식장산역 건설 착공식을 열었다. 이번 사업은 판암차량기지 내 차량 대기선을 활용하는 방식으로 추진된다. 시는 가장 효율적이면서 시민에게 혜택이 빠르게 돌아갈 수 있는 건설 방식이라고 설명했다. 총사업비는 198억 원이며 2027년 6월 개통을 목표로 하고 있다.
현재 판암역에서 식장산삼거리까지는 2.9km로 도보 이동 시 약 47분이 걸리지만, 식장산역이 개통되면 거리가 450m로 줄고 이동 시간도 약 7분으로 단축될 전망이다. 또 도시철도 1호선의 양 끝 지점인 유성구 반석역과 동구 식장산역을 지하철로 약 45분 만에 이동할 수 있게 된다.
이장우 대전시장은 “식장산은 지역의 대표적 자연 관광자산으로, 지하철역과 연결되면 동구 상권 활성화와 지역 관광에도 시너지 효과가 기대된다”며 “2027년까지 식장산 자연경관과 어우러지는 역으로 만들 계획”이라고 말했다.
김태영 기자 live@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지