[단독]장경태 성추행 의혹 고소 女비서관, 심리치료 받아…張 “허위사실” 재반박

더불어민주당 장경태 의원을 준강제추행 혐의로 고소한 국회 여성 비서관이 사건 이후 심리 치료를 받고 있는 것으로 알려졌다. 장 의원은 “모든 허위사실과 명예훼손에 대해서 법적 책임을 분명히 묻겠다”며 의혹을 거듭 부인했다.
28일 정치권에 따르면 고소인 A 씨는 사건이 일어났다고 지목한 지난해 10월 23일 이후 심리 치료를 받고 있는 것으로 전해졌다. A 씨 측은 이러한 치료 사실을 진단서와 함께 경찰에 진술할 계획으로 전해졌다. 앞서 A 씨는 장 의원이 서울 영등포구 여의도에 있는 한 음식점에서 자신에게 부적절한 신체접촉을 했다며 고소했다. 당시 자리에는 장 의원과 다른 정당 의원실 소속 보좌진이 함께 있었던 것으로 알려졌다.
장 의원은 이날 페이스북을 통해 관련 의혹을 재차 부인했다. 그는 전날 일부 언론을 통해 공개된 영상에 대해 “고소인의 남자친구로 알려진 남성이 저에게 폭언을 행사하며, 폭력을 행사한 장면(이 있고), 그리고 당사자 동의 없이 촬영한 것”이라며 “고소장에 적혔다고 하는 ‘주변의 만류에도 불구하고 (성추행을 했다)’는 내용도 사실과 전혀 다르다”고 했다.
또 “(고소인 일행 중) 한 분은 그 남성(고소인 남자친구)의 폭력적 행동으로 인해 제게 벌어진 불미스러운 상황을 오히려 걱정해주기까지 했다”면서 “모든 허위사실과 명예훼손에 대해서 법적 책임을 분명히 묻겠다”고 덧붙였다.
사건을 수사하는 서울경찰청 여성청소년범죄수사계는 모임이 있었다고 지목된 장소를 촬영한 사람을 참고인으로 불러 조사할 예정이다. 또, 해당 영상을 확보할 방침이다.
